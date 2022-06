Moaña endurecerá las movilizaciones por la sanidad “si no hay respuesta ya”

La localidad de Moaña cumplió ayer veintisiete semanas consecutivas de movilizaciones por la defensa de la sanidad pública y el regreso de las urgencias al centro de salud, en una jornada de ola de calor, pero que reunió nuevamente a decenas de personas en una concentración por la mañana a las puertas de la Casa do Mar. La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG), acompañada en esta ocasión por Gabriel Ferral, en representación de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, en ausencia de su portavoz Concha Trigo, anunció que se van a valorar “nuevas maneras de movilización” y a “recrudecer” las protestas si no hay respuesta inmediata”. Insistió en que hay un compromiso social en Moaña en la defensa de la sanidad pública, por la mejora de la Atención Primaria digna, por la vuelta de las urgencias y contra el recorte del personal sanitario “que está desbordado”.

Mostró su preocupación por lo que pueda pasar cuando comiencen las vacaciones de verano del personal sanitario “si ya se parte de personal de menos”, como ocurre en Moaña en donde, desde octubre, faltan dos médicas del turno de tarde y la semana pasada tampoco hubo un turno de Pediatría. Asegura que por esta razón las familias tuvieron que acudir a las urgencias del hospital en Vigo “en donde sabes cuando entras, pero no cuando sales”.

La alcaldesa reclamó al conselleiro de Sanidade y al presidente de la Xunta que adopten medidas ya, que no se puede jugar con la salud de los vecinos de Moaña “y ahí vamos a estar, domingo tras domingo, llueva o haga sol. No vamos a rendirnos hasta no recuperar el servicio que teníamos en 2020, antes de la pandemia”. Añadió que el pulso es fundamental porque si se “atreven a seguir recortando los servicios estando aquí plantados como llevamos 27 semanas, ¿qué no harán si tiramos la toalla? No nos podemos rendir y seguir defendiendo la sanidad pública”.

Recordó lo que dijo la portavoz de la plataforma de la sanidad en la manifestación del 5 de junio, de que, en lugar de ir al médico con la tarjeta sanitaria, se tendrá que ir con la tarjeta de crédito “y eso no puede pasar”. Leticia Santos valoró como “histórica” esa manifestación, que consistió en una marcha a pie desde Moaña a Cangas, en la que se vieron arropados por Cangas para demandar “lo que es justo”.