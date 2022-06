Vecinos de San Martiño reciben ofertas de compra de fincas en Salgueiral para un área de caravanas

El aumento del turismo de autocaravanas está haciendo mover ficha a algunos empresarios que ven posibilidad de negocio en la apertura de áreas de estacionamieto y pernocta para estos vehículos. Los últimos movimientos se han constatado en la parroquia de San Martiño, en Moaña, en donde ha empezado a correrse la voz entre los vecinos de que unas personas están llamando a las casas ofreciendo la compra de terrenos en la zona del Salgueiral, entre la iglesia y la autovía hasta la fuente de Figueirido, que linda con el vial provincial de Abelendo-Coiro.

Esta situación ha generado cierta intranquilidad entre los vecinos ya que hace un tiempo habían planteado la posibilidad de abrir un vial por estos terrenos para descongestionar el núcleo histórico de San Martiño, pero desde el Conclelo les confirmaron que era inviable ya que la superficie está catalogada como suelo rústico. El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Odilo Barreiro, asegura que la única información que les llegó sobre esta operación de compra de fincas fue a través de unos vecinos de San Martiño que preguntaban qué se podía realizar en estos terrenos y qué precio podía tener el metro cuadrado, ya que había gente interesada en comprar una superficie grande y ante el temor de verse engañados, vender a bajo precio para que después se hagan chalés. Nadie de estos posibles compradores se pusieron en contacto con el Concello para informarse de las posibilidades urbanísticas en estos terrenos, tal y como señala el edil de Urbanismo.

Odilo Barreiro aclara que en estos terrenos, calificados de suelo rústico, no está permitido edificar, salvo actividades vinculadas al uso agrario o desarrollos turísticos, aunque requiere un mínimo de metros cuadrados, que cree que podría ser de 3.000. En esa posibilidad sí entraría, por ejemplo, un área para autocaravanas, aunque al concejal le choca que se pretenda en esta zona, tan alejada de la línea de costa. También podrían ubicarse cabañas turísticas, tan de moda en esta época o un camping.

El rumor sobre la compra de estos terrenos empezó a extenderse entre los vecinos, cuando el puerta a puerta a los propietarios se fue ampliando debido a que son fincas muy pequeñas y había que llamar a muchas casas. En medio de esos rumores, algunos vecinos confirmaban que ya había fincas vendidas. Parece ser que la intención de estos promotores era comprar 5.000 metros cuadrados de terreno. La incógnita sobre su identidad ha generado mucha incertidumbre y se habla que podría tratarse de un industrial de Porriño. En un principio se llegó a decir, incluso, que tras la compra había interés por montar un geriátrico, pero está todo pendiente de confirmarse, si el proyecto sale adelante. Todos tienen en mente cuando se desarrolló el proyecto del campo de golf de Domaio, cuyos promotores fueron comprando las parcelas de monte sin desvelar el interés de abrir después estas instalaciones y todo el conflicto que generó.

La ordenanza de Cangas, expediente 6413/20

Mientras el Concello de Bueu ya gestionó una solución al estacionamiento y pernocta de autocaravas en su municipio con la compra de un terreno en Achadiza para 50 de estos vehículos, que se prevé abra este mes, Cangas, que tiene un problema importante con este turismo por el atractivo de sus playas, sigue debatiendo sobre la aprobación de la ordenanza y no salieron adelante ninguno de los siete emplazamientos que había propuesto la alcaldesa. Como espacios públicos gratuitos, el municipio solo dispone del área de servicio de O Gatañal, para aprovisionamiento de agua y vaciado de aguas grises y negras y otro para estacionamiento y pernocta en el aparcamiento de Altamira, cuya situación de abandono es evidente. Ayer a las 16:00 horas había dos autocaravanas estacionadas, pero fuera de este espacio, que fue la propuesta por la que se apostó para retirar las caravanas de la primera línea de costa. En algunos portales de caravanas sigue figurando que se puede pernoctar en todo el municipio. Todo lo contrario, está prohibido de 23:30 a 08:00, tal y como señalan en la Policía Local que durante los fines de semana y junto a Guardia Civil realizan controles contra el campismo de caravanas y de furgonetas campar, como hace dos semanas, con el desalojo de algunas en Temperáns. Estos vehículos pueden estacionar durante el día, pero sin desplegar mesas, sillas y sombrillas.

Documento que no abre

En el último pleno del Concello, de Cangas la concejala del PP, Dolores Hermelo, volvió a presentar, por tercera vez desde 2020, una moción para reclamar la aprobación de una ordenanza. Daba un mes de plazo al gobierno local para hacerlo. La moción fue aprobada por unanimidad, con críticas de los cuatro grupos de la oposición -PP, BNG, Avante y PSOE- a la falta de gestión en este sentido y de que no salieran adelante ninguno de los siete emplazamientos que se habían visto por parte de la alcaldesa. Sobre la situación en estos momentos, la regidora se remite a lo que dijo en el pleno y que la próxima semana mantendrá una reunión con la Asociación de Autocaravanas de España. En la sesión, Victoria Portas aseguró que el gobierno abrió el expediente 6413/2020 con el borrador de la ordenanza, a disposición de los grupos para propuestas. Añade que se incluyeron posibles suelos de titularidad municipal interesantes de pernocta, pero se comprobó que estaban dentro de dominio de Costas que no autorizó este uso. Recordó que también se había dicho que se iban a hacer vaciados aprovechando las obras de la subcuenca de Aldán-O Hío y que considera un error que se apruebe una ordenanza antes de tener los terrenos ya que la zona de O Gatañal no vale, da muchos problemas.

Hermelo le respondió que había sido necesario llevar esta tercera moción para conocer en un pleno que había un expediente, del que no recibieron ninguna información y del que ayer añadía que, además, no abre. Insiste en que en este asunto están igual que en octubre de 2020 y octubre de 2021 cuando presentaron las anteriores mociones.