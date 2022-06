Semana del Orgullo LGBT en Castrillón.

Conviene educar en la igualdad y la tolerancia. Y eso es en lo que se aplica el CEIP de Castrilón, que organizó por primera vez la Semana del Orgullo LGBT, con buena acogida, según el centro. Todo un ejemplo.

El caballo de Troya que introdujo Abalo

Falta menos de un año y ya se buscan candidatos. Es lógico. Hay que llegar a tiempo y elegir bien. Pero en esta tarea, aparece esa costumbre maquiavélica de los partidos de intentar poner el candidato de su adversario. Lo hizo ayer sibilinamente uno de los líderes de ACE, Mariano Abalo, que dejó caer que Dolores Hermelo aspiraba a liderar la lista del Partido Popular. Que conste que el algo que se comentan con asiduidad en las tertulias políticas. Pero ella nunca se pronunció. Pero Mariano Abalo sabe perfectamente lo que hace: mete un caballo de Troya en el grupo municipal del PP para generar crispación en el adversario. Es consciente de que Sotelo tiene la fama de Manuel Fraga, que se come a sus propios hijos políticos, como lo hacía Saturno, por miedo a que lo derrocasen. Por cierto, que la alcaldesa de Cangas pasó de asegurar que se iba a presentar a la reelección a tener ya más dudas. Incluso comentó con abandonar la política. No se lo creyó nadie... pero... También aseguran que Mariano Abalo no volverá a participar en una lista. También difícil de creer. Sabemos que está manejando los hilos del partido político ACE, que quiere esas siglas para él y que Esquerda Unida, que está en el tinglado, no se lo va a poner fácil en absoluto.