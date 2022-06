Moaña publica o libro “As Orixes da parroquia milenaria” de San Martiño para as Xornadas Medievais

Na data do 14 de decembro do ano 2021, o catedrático de latín moañés, José B. Rguez. Parada e o que subscribe, publicamos en FARO DE VIGO un artigo conxunto baixo o título: Documentada a orixe milenaria de San Martiño, de Moaña; a través del quixemos deixar constancia pública de que no Arquivo Histórico Nacional de Madrid está depositado un documento, con outro achegado, que amosan con claridade, que en 1184 xa existía unha entidade de poboación denominada, parrochia Sancti Martini de Moania ad Morracium (parroquia de San Martiño de Moaña no Morrazo).

Tendo en conta que a actual igrexa foi consagrada en 1197, non quedan dúbidas de que, trece anos antes, no intre en que o nobre Fernando Arias chegou á primitiva parroquia moañesa, esta xa dispoñía dun pequeno templo rural prerrománico que Arias, xunto coas familias das aldeas moañesas mandaron derrubar, co obxecto de construír a románica existente. Por comparación con outras igrexas estudadas polo profesor da universidade compostelán, Dr. Sánchez Pardo, a igrexa primitiva é moi posible que proceda do século IX ou X; de aí, a súa orixe milenaria.

Partindo do feito extraordinario de coñecer as nosas raizames máis remotas decidín, na compaña do citado catedrático, escribir un pequeno libriño de tres capítulos onde se relatan, nun primeiro lugar, os posibles significados do topónimo indoeuropeo, Moaña; de seguido, as pescudas arqueolóxicas, toponímicas, epigráficas, documentais, etc. que ambos os dous empregamos para conseguir o fin proposto e, nun terceiro lugar, o estudo das inscricións nos muros de pedra do templo románico actual. A través dos datos obtidos e a colaboración esencial do Dr. Sánchez Pardo, descubrimos a existencia dunha parroquia que, forzosamente tiña que ter unha igrexa prerrománica, anterior á que mandou facer Fernando Arias para el e para todas as familias moañesas. O libriño vai ser presentado por dito profesor universitario o vindeiro sábado 25 de xuño, a partir das oito e media do serán, no interior da igrexa de San Martiño e vaise a repartir, de balde, entre todos os asistentes aos actos culturais organizados por Moaña Antiqua. que o financiou coa axuda da Concellaría de Turismo.

O camiño percorrido de cara a descubrir o pasado moañés comeza nos anos 50 do século XX no tempo en que nos xuntábamos varios rapaces dos lugares situados nos arredores do, para nos, misterioso Monte do Castro do Cruceiro co obxecto de xogar ás batallas entre celtas e romanos con espadas de paus de madeira. No mes de xullo de 1973, Antonio Costa Iglesias, un dos compañeiros, dedicouse a investigalo superficialmente e atopou algúns achados que entregou ao museo de Pontevedra; onde emitiron o seguinte informe:

Moaña, San Martín. Monte do Castro. Cruceiro.

Situado al N. de la Iglesia parroquial. Castro destruido para la extracción de piedras. Entre las raíces de un pino, cerámica castreña, lisa y decorada con losanges, color pardo claro. Entre las piedras de un muro, dos trozos de tégula, similares a las halladas en Os Remedios.

Ref. verbal de su hallador, Antonio Costa Iglesias, VII - 1973.

Achados moi importantes de cara a coñecer que se trataba dun castro que foi habitado por galaico – romanos.

Tiveron que pasar moitos anos ata chegar a 1994, ano en que, despois da xubilación de D. Heraclio Couceiro, derradeiro párroco que viviu na reitoral, esta, quedou baleira e poido visitarse sen impedimentos; na visita á horta, comprobouse a existencia dun alpendre cun lavadoiro construído por un albanel do lugar de A Xalde, nos anos 50 do século XX manipulando un sartego antropomorfo medieval exento, a instancia do cura da época, D. Donato.

Coincidindo coa adecuación da deteriorada contorna da igrexa de San Martiño, debido a que deixaron a parroquia matriz de Moaña moi desfavorecida durante a división parroquial feita, sen equidade, en 1964; o Concello de Moaña procedeu a restaurar a reitoral e a lousar os adros durante o ano 2006. Nas escavacións que se fixeron, controladas pola empresa ADRO ARQUEOLÓXICA, atopáronse dous muíños galaico- romanos de recheo, un deles desaparecido, unha tella romana e, no intre de profundar ata a base do valado que separa o adro alto do baixo, a 1,65 mts. de profundidade, dous sartegos antropomorfos labrados na rocha nai.

Na actualidade, os sartegos forman parte da Necrópole altomedieval de San Martiño, da que é moi posible proceda o citado da reitoral, trasladado no intre de clausurala en 1763, para acometer as obras de alongamento da igrexa. Complementáronse as pescudas coa lectura do libro “Toponimia moañesa” que se garda na Casa do Concello onde se atoparon diversos lugares de procedencia galaico –romana tales como: varios casais, dúas vilas, Cima da Vila, Fondo da Vila, Fonte da Vila, Vilanova, etc.; todos eles, nas proximidades do devandito castro.

As familias que residían neses lugares e noutros contiguos, adoitaron soterrar aos seus mortos nun outarelo próximo ao castro, creándose unha necrópole que seguiu a ser ocupada por enterramentos no intre da chegada do cristianismo; deste xeito, dita necrópole converteuse en “lugar sagrado”, onde tivo que erguerse unha primeira igrexa rural que ía facer de berce da parroquia de San Martiño de Moaña que se estaba a constituír no século IX ou X, como foi sinalado.

Contando con tales antecedentes, arqueolóxicos e toponímicos, similares aos dalgunhas igrexas estudadas polo Dr. Sánchez Pardo, dun conxunto de 65 que no ano 868 estaban situadas na zona norte do bispado de Iria Flavia, segundo as relaciona o visitador asturiano, Tructino, pasouse á seguinte fase na que interveu, preferentemente, o compañeiro, catedrático, que foi quen a transcribir e traducir as dúas inscricións da nave románica do templo e os tres documentos, en latín, que se gardan no Arquivo Historico Nacional de Madrid, procedentes dos anos 1184, 1232 e 1237.

A primeira inscrición, situada no tímpano da portada principal, describe que un tal ARIAS mandou facer o templo románico (Arias feci) e, a segunda, fundacional, sinala que nun domingo do ano 1197 foi consagrado: para min e para todas as familias, (de Moaña).

O documento de 1184 e os outros dous foron fundamentais para coñecer que Fernando Arias, inscrito na portada do templo, era un nobre da bisbarra de Ribadavia, relacionado familiarmente co rei de León e Galicia Fernando II, de quen recibiu, nese mesmo ano, a chamada Herdade de Sabaceda na parroquia, que xa existía, de San Martiño de Moaña; parroquia que, como afirmei anteriormente, foi enriquecida por el e por ditas familias cunha nova igrexa románica.

Será presentado na feira o sábado 25 de xuño

O libro preséntase na Feira Medieval Moaña AntiQua, de artesanía, concertos, exposicións, obradoiros, postos de comida e animación de rúa que celébrase do 24 ó 26 de xuño no entorno da igrexa de San Martiño. Será o sábado 25 ás 20:45 horas polo profesor do departamento de Historia da Universidade de Santiago de Compostela José Carlos Sánchez Pardo, xunto ós autores. Pardo é arqueólogo e doutor desde 2008 coa teses “Territorio y poblamiento en Galicia entre la antigüedad y la plena Edad Media”. Pese a su juventud, tiene registradas 64 publicaciones, entre las que destaca “Las iglesias rurales y su papel en la articulación territorial de la Galicia medieval (siglos VI a VIII)”. Su lectura dieron a manuel Uxío García y José Benito Rodríguez Parada las claves para proseguir con als innvestigaciones del abandono de los galaico-romano de los castros y el enterramiento de necrópolisi para enterrar a los difuntos que se iban establecinedo en núcleos de población.

La Feira Medieval ábrirase coa exposición “A parroquia. Historia de Moaña dende o século I áo XXI”, de Manuel Uxío García na Casa da Música, con os descubrimentos máis recentes.

(*) Investigador de Moaña