El Intercéltico vuelve a su formato tradicional con músicos de Escocia, Canadá e Inglaterra

El Festival Intercéltico de Moaña calienta motores para su trigésimo octava edición que se va a celebrar del 29 al 31 de julio en esta localidad y recuperando su formato tradicional con la vuelta de artistas internacionales. Está confirmada la presencia los artistas escoceses Elephant Sessions; el canadiense Yves Lambert y la banda inglesa, de Northumbría, Kathryn Tickell, además de las actuaciones gallegas de Treixadura, Xurxo Fernandes y Os d´Abaixo.

Los músicos Anxo Lorenzo a Iván Costa, responsables de la selección de los grupos, presentaron ayer el certamen en Moaña con la alcaldesa, Leticia santos; la concejala de promoción Económica y Turismo, Coral Ríos; el concejal de Cultura, Carlos Juncal y su compañero de grupo y edil de Mobilidade, Rodrigo Currás.

El programa incluye seis actuaciones, dos por cada jornada y el festival, tras dos años de restricciones por la pandemia del COVID, recupera su formato tradicional con el público sin colas ni restricciones de acceso, y totalmente gratuito, como es habitual. Los conciertos empezarán a las 22:00 horas, aunque el domingo habrá también una actuación a las 12:30 horas a cargo de la banda Os d´Abaixo.

El Intercéltico lo abre Treixadura que dará paso a Elephant Sessions. Procedente de las Highlands os Scotland, la agrupación se formó en 2012. Está integrada por Euan Smillie (fiddle), Alasdair Taylor (mandolina), Seth Tinsley (bajo, sintetizador) y Greg Barry (batería, samples). Su música combina lo mejor del trad, el funk y la electrónica. Lanzaron su álbum debut en 2014 “The Elusive Highland Beauty” que les ayudó a ganar el Best Up and Coming Act en los premios BBC Alba Trad Music de ese año. La banda lanzó dos nuevos álbumes “What makes you” y “All we have is now”.

Por su parte, Treixadura, formación nacida en 1990, estará en Moaña para presentar su nuevo trabajo “Camiño longo” y celebrar sus 30 años. En este trabajo recupera melodías de sus inicios.

El sábado arranca la noche el trío del carismático cantante y acordeonista canadiense Yves Lambert, miembro fundador de La Bottine Souriante y uno de los intérpretes más influyentes del trad de Quebec que junto a Tommy Gauthier y Oliver Rondeau forman un trío de una experiencia musical única. Combina música de baile con la poesía de compositores. La noche la cerrará el músico e intérprete coruñés Xurxo Fernandes, referente en el panorama de la música de raíz de Galicia.

El domingo cerrará los conciertos nocturnos Kathryn Tickell, principal exponente de las gaitas de Northumbria. ganadora de la medalla Reina de Música, dos veces ganadora de los BBC Folk Awards “Música del Año”, ella empezó a tocar la gaita con 9 años. De aprender melodías de viejos amigos pastores, evolucionó para atravesar géneros desde el jazz a la música mundial hasta obras orquestadas a gran escala. Con 15 álbumes grabó y actuó con Sting, The Chietains, The Penguin Cafe Orchestra, Evelyn Glennie y Andy Sheppard. Llega a Moaña con su proyecto The Darkening, con el que alcanzó una serie de críticas entusiastas tras el lanzamiento de “Hollowbone”. La revista fRoots describe la banda como “crucial y estimulante que incendia el mundo”.

El concierto del domingo a mediodía lo protagoniza la banda compostelana Os d´Abaixo, con un repertorio que recoge algunas de las piezas populares más conocidas de la música gallega junto con nuevas aportaciones de fuentes tradicionales de nueva composición. Está formada por músicos que estuvieron toda la vida al folclore gallego y de bandas como Berrogüetto o Fía na Roca.

paralelamente a los conciertos, se celebrará una muestra de artesanía y folclore tradicional con cartel propio, que contará con obradoiros, desfiles y actuaciones de bandas de Moaña, organizada por Moaña AntiQua y el Concello.