Las facturas de promoción del Concello serán presentadas a la Valedora do Pobo primero y después irán a los tribunales

El líder del PP en Cangas, José Enrique Sotelo, no dudó en contestar a las acusaciones que la alcaldesa Victoria Portas (ACE) lanzó contra la conselleira de Infraestructuras porque considera que discrimina a los concellos en función del color político del gobierno local.

Sotelo arremete contra la regidora local de la que dice que aterrizó en Cangas por accidente, no es de Cangas, no vive en Cangas, pero cobra de Cangas. Asegura Sotelo que a la regidora local le bastaría con mirar a los concellos vecinos: Moaña y Bueu para ver que no es cierto lo que dice y que si no se invierte en Cangas será por su incapacidad. Afirma que Victoria Portas solo fue a la consellería de Infraestructuras con un paparazzi a sacarse la foto. “Lo que pretende es justificar su incompetencia derivando sus problemas a los demás”. Sotelo recuerda que el PP, bien en la oposición o en el gobierno, siempre apoyó para que se hiciera cosas por el pueblo. Pero considera que intentar meter el carril bici por la zona de más tráfico de Cangas no era para nada acertado. También menciona el líder del Partido Popular la variante de Cangas. Sostiene que lo que no se puede hacer es cambiar el trazado, como figura en el borrador del Plan Xeral, y después vender que es la Xunta de Galicia la que no quiere hacerlo. También señala la inversión de 600.000 euros en la construcción de la nueva lonja de Aldán, que no se pudo llevar a cabo porque se alegó que no había Plan de Usos del Puerto de Aldán.

Sotelo vuelve a manifestar que Victoria Portas es una alcaldesa ilegítima y que Cangas está gobernada por ella y su ventrílocuo, Mariano Abalo y sostiene que Victoria Portas carece de ética, por lo que no puede dar lecciones de algo que no sabe. Vuelve a amenazar con el tema de las facturas. Afirma que la próxima semana denunciarán esta serie de facturas, que se pagan con reparos de intervención destinadas supuestamente a promocionar Cangas, a la Valedora do Pobo y después irá al juzgado. “Está pagando una campaña de autobombo a una empresa de A Coruña”. Y no conforme con todo eso, Sotelo asegura que el anterior gobierno y éste dispusieron de 120 millones de euros que no se sabe dónde se invirtieron, porque el pueblo está totalmente abandonado. “Mienten de forma descarada. Es una vergüenza lo que pasa aquí”, concluye el exregidor local.

Por su parte, el también concejal del PP, Pío Millán afirma que el gobierno dijo hace tres años que no era necesaria la moción del PP respecto a un plan de tráfico para Aldán y O Hío en verano. “Dijeron que tenían todo planificado y votaron en contra. Hace dos años dijeron que no iban a tomar ninguna medida hasta que no se aprobara el Plan de Mobilidade Sostible (PMUS), pero nada se hizo y el problema sigue ahí”.