El contrato del Concello de Cangas con la USC para gestionar la piscina nace de un acuerdo plenario

El concejal de Facenda y primer teniente de alcalde de Cangas, Mariano Abalo (ACE), justifica el contrato con la Universidad de Santiago de Compostela para realizar un informe sobre la gestión de la piscina municipal “A Balea” de Cangas. Asegura que “procede” de un acuerdo plenario donde el Concello de Cangas acordó que previo a la determinación de una posible recuperación de la prestación del servicio se debía proceder, de acuerdo con un informe del secretario municipal, a confeccionar una memoria que determine la fórmula más viable y rentable para gestionar el mencionado servicio.

Comenta que a raíz de ese acuerdo se formó una comisión especial tal y como marca la ley, donde tienen presencia todos los grupos municipales, los técnicos municipales correspondiente y dos técnicos externos como también contempla la ley. Mariano Abalo asegura que “entra dentro de la lógica legal tener que afrontar los consiguientes costes del estudio económico, y que mejor hacerlo en este sentido, que sea la Universidad de Santiago de Compostela quien pueda realizar este trabajo”.

Para el primer teniente de alcalde resulta, entonces, absurdo hablar como lo hace la concejal del PP Dolores Hermelo, de desconfianza con relación a los técnicos municipales cuando ellos están presentes en la comisión especial y cuando el interventor municipal tendrá que ser quien informe sobre la memoria elaborada y presentada por la citada comisión especial. “Esto pone de manifiesto que la edil Dolores Hermelo tiene un profundo desconocimiento de cómo funciona esta tramitación legal, cosa que no deja de ser preocupante para quien aspira a asumir responsabilidades públicas”.

Pero para Abalo, lo más preocupante es que la concejala afirme que los problemas de la piscina son debidos al mantenimiento de la piscina, “cuando resulta evidente que el PP inauguró la piscina en 2015 y nada más empezar a funcionar ya empezaron a evidenciarse los graves problemas de construcción porque como siempre hay más interés en defender oscuros intereses que el promover actuaciones públicas con garantías, por eso la intoxicación y mentiras de la edil son fáciles de descubrir, porque resulta demasiado claro que nunca trabajó para dejar una instalación en perfectas condiciones llegando a la disparatada gestión de eliminar la instalación de la geotermia que figuraba en el proyecto”.

El edil de Facenda añade que la “ignorancia o mala baba de la edil la lleva a no tener en cuenta que no se puede remunicipalizar este servicio público si previamente no se aprueba la consiguiente memoria que acredita el ahorro y la solvencia y viabilidad del servicio. Así que, Dolores Hermelo, póngase a estudiar y deje de manipula r e intoxicar y menos mostrando una ignorancia notoria”.