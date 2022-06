El espacio al aire libre de Eirado do Ferreiro, junto al paseo de Seara, en Moaña, acogió ayer la presentación del libro-catálogo del artista local Lito Portela “Máis alá da paisaxe”, que recoge las obras y textos creados con motivo de dos exposiciones que realizó en 2018 y 2019 en Vigo y en Santiago, con una importante colección de acuarelas con el mar como temática fundamental.

La publicación está editada por el servicio de Patrimonio Documental e Bibliográfico de la Diputación de Pontevedra, que dirige la diputada y concejala nacionalista de Moaña, María Ortega.

La presentación se celebró a las 20:00 horas con la presencia de Odilo Barreiro, en representación de la alcaldesa, Leticia Santos, que no pudo acudir por motivos familiares, la diputada y colaboradores del libro como el escritor Manuel M. Romón; el historiador y crítico de arte Carlos L. Bernárdez y Luis de Nacidas, a los que se refirió el artista como “tres visións distintas que me coñecen e entenden”.

Portela aseguró que el catálogo y los textos fueron creados para esas dos exposiciones de antes de la pandemia y anunció que está trabajando en una tercera exposición de “Máis alá da paisaxe”, en la que no solo aparece el mar, sino también montañas y nubes con otras perspectivas. El artista también se refirió a Moaña como “o sitio onde vivo é de onde bebo e me empapo para crear as miñas obras”.

Por su parte, María ortega señaló que la Diputación optó por reimprimir el libro-catálogo pra fomentar la difusión de trabajos que tendrían difícil salida en el mundo comercial, pero que son considerados de interés para la permanencia, reconocimiento e identidad de la cultura gallega a través del tiempo, principalmente en la provincia de Pontevedra. Obras de Lito Portela se utilian como regalo institucional del Concello.