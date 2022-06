La ejecutiva socialista se pronuncia respecto al cierre del túnel de Areamilla por parte de la Comunidad de Montes de Darbo. Asegura que considera de vital importancia el apoyo por parte del gobierno local a los comuneros. “Entendemos que no puedan hacerse cargo de mantener el túnel abierto en las circunstancias de peligrosidad que concurren y, sobre todo, después de ver que la dejadez por parte de la Alcaldía en las últimas reuniones que mantuvo con ellos. La alcaldesa dejó claro que no podía invertir en dicho túnel y tampoco en la limpieza de la senda costera. Pensamos que a la regidora local poco o nada le importa el cierre del túnel. Pues el mismo día a la misma hora que se votaba el cierre ella estaba fotografiándose allí. Lo que es una incongruencia ya que en la entrada del túnel hay un cartel puesto por el Concello que dice textualmente: se recomienda no cruzar por el túnel, peligro desprendimiento. Menos fotos y más soluciones”