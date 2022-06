La lluvia provoca dos vuelcos de coches con heridos en la autovía en Domaio y en Bueu

La Autovía do Morrazo, técnicamente denominada AG-46, dio ayer un susto al registrar, sobre las 14:00 horas y en el tramo de Domaio, en Moaña, un aparatoso accidente de tráfico, con vuelco del coche, pero en el que afortunadamente su conductora resultó herida leve. En el accidente, Tráfico valora que pudieron influir las malas condiciones de la vía a causa de la persistente llovizna y a la niebla.

La conductora circulaba en sentido de Moaña a Rande cuando, a pocos metros del túnel de Montealagre, en un tramo descendente, perdió el control del coche, un Seat Ibiza. El turismo quedó volcado en la calzada con las cuatro ruedas hacia arriba.

Conductores que circulaban por la Autovía alertaron del accidente a la Axencia de Emerxencias del 112 y ayudaron a salir del coche a la mujer. Hasta el lugar se desplazo Tráfico de la Guardia Civil que confirmó que efectivamente la mujer fue evacuada en ambulancia con heridas leves. La Guardia Civil permaneció en la zona regulando el tráfico mientras no se retiró el vehículo, ya que quedó cortado uno de los dos carriles de la calzada en sentido a Vigo.

Pasadas las 19:00 horas también se producía otro accidente de tráfico en Domaio, en esta ocasión en la carretera general PO-551, a su paso por el núcleo de la parroquia, a la altura del supermercado Eroski. Se vieron implicados un coche que circulaba en sentido a Rande y una moto que lo hacía por el otro carril, y cuya conductora resultó herida y evacuada a un hospital.

Mientras, a las 7:30 horas de la mañana se registró el vuelco de un coche en la carretera que discurre por San Antoniño, en la aldea de Meiro (Bueu). En un tramo estrecho de la vía un Volkswagen Golf intentó dejar paso a otro coche que iba en otro sentido y acabó cayendo sobre una finca.

En el interior viajaba únicamente la conductora, que tuvo que ser excarcelada por los Bombeiros do Morrazo ya que no era posible abrir la puerta. La mujer en principio no sufría daños de consideración, aunque fue evacuada en ambulancia al hospital Domínguez de Pontevedra.