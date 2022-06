La alcaldesa de Cangas culpa a Infraestructuras de frenar las soluciones al problema del tráfico a las playas

El verano de 2022 no será muy distinto de otros en la parroquia de O Hío. Se pensaba que el Plan de Mobilidade Urbán Sostible (PMUS) iba a solucionar el caos de tráfico que hay a la salida de las playas, pero no será así. Falta aprobarlo. Pero, además, las alternativas previstas por el gobierno local chocaron de frente con la resistencia de la Consellería de Infraestructuras, lo que hace que no vaya a haber muchas novedades este año.

Así se lo hizo llegar la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas (ACE), a los distintos colectivos vecinales de O Hío con los que mantuvo ayer una reunión en el Concello. “Es un problema de muchos años que se pretende solucionar en uno solo”, se quejaba la regidora al terminar este encuentro, mientras que los vecinos mostraban su decepción, como lo haría por la tarde el grupo municipal Avante! con la presentación de una moción precisamente sobre la movilidad y el tráfico de verano en las parroquias de Aldán e O Hío. La alcaldesa se quejó de la falta de que las asociaciones no habían elevado alegaciones al PMUS pese al rechazo que provocó su presentación, una de las causas por las que no está aprobado. Pero Victoria Portas culpa directamente a la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, de mantener el caos circulatorio en la zona otro verano más. Asegura la regidora que la propia Vázquez es la que dijo no a las propuestas presentadas por el gobierno: una glorieta en el Galas, otra en el cruce de O Viso y señalización semafórica en el cruce de Vilariño, en la calle David Cal. Según Victoria Portas, la conselleira dijo no, porque según sus técnicos las rotondas no eran factibles. Portas comentó que ya había hablado con la Diputación de Pontevedra para, aprovechando la obra del vial de O Viso, preparar el lugar para la construcción de una rotonda. El Concello pensó seriamente en colocar los semáforos, a pesar de que no son vías de su competencia, pero no cuajó porque supondría una inversión de unos 80.000 euros que se utilizarían solo para verano. Con respecto a los aparcamientos disuasorios, otra de las claves: el gobierno está teniendo muchas complicaciones para encontrar fincas. Los vecinos no las ceden. Y es importante porque sin los aparcamientos disuasorios tampoco es viable el servicio de autobuses a las playas, rutas que el gobierno local sí tiene ya preparadas. Manifestó la alcaldesa que estaba muy avanzado un aparcamiento disuasorio en Donón, donde ya se habían conseguido los permisos de Medio Ambiente, Plan de Ordenación del Litoral (POL) y Aguas de Galicia, con el fin de tener viales de salida. Lo mismo sucede en Viñó. Se está trabajando un aparcamiento disuasorio en Menduiña y en Francón se está preparando el del año pasado. En O Iglesario, los vecinos tienen varias alternativas y el Concello estudia la de un solo sentido y de entrada y salida por el vial de Doade, con la ampliación de aceras. Pero para sacar adelante este plan es necesario la aprobación del PMUS, para, según la alcaldesa, poder acceder ayudas. La Diputación de Pontevedra ya trasladó al Concello de Cangas que para aprobar lo que se denomina plan de recuperación del núcleo neurálgico patrimonial es necesario que exista un PMUS aprobado. El Vilanova está muy complicado conseguir un aparcamiento disuasorio y aquí se antoja indispensable la línea de autobuses. La mayoría de los colectivos se mostró descontento con el resultado. Y no les valió de mucho que la regidora explicara todas las reuniones que tuvo con la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez. El grupo municipal de Avante! en la presentación de la moción que hizo coincidir con la reunión de la alcaldesa con los colectivos vecinales de O Hío, pide que la corporación acuerde la planificación con suficiente antelación de las medidas a tomar ante el incremento del tráfico en O Hío y Aldán, instar a la finalización de los trabajos que se llevan a cabo en O Viso y en la bajada de O Rapallo, mejorar las vías de acceso peatonales y de bicicleta y poner el valor algunos caminos de a pie, la elaboración y aprobación del PMUS, que contemple todas las parroquias y que el concejal de Mobilidade se manifieste. “Costas no contestó al plan para recuperar las dunas de Liméns” La alcaldesa de Cangas presentó ante los vecinos de O Hío sus plan de recuperación de las Dunas de Liméns, el mismo que le había presentado a Costas en varias ocasiones y que nunca fue atendido. En él se planteaba también la recuperación de un camino y un puente romano así como tapiar varios pozos. Vecinos de Liméns temen por sus dunas mientras el Concello protege las de Rodeira Se sigue sin respuesta por parte de Costas, que como recuerda la regidora local, es el organismo que tiene competencias en la zona. Daba así respuesta a los vecinos de Liméns que se quejaban de abandono. El consultorio médico de O Hío que cría alimañas La situación del consultorio médico de O Hío preocupa y mucho a vecinos y al gobierno local. Lleva dos años cerrados debido a la pandemia. El local es del concello, pero está cedido al Sergas. Vecinos y Concello temen que el local esté todo húmedo, con verdín en las paredes y según comentaron algunos, se vieron alimañas en su interior. Unos y otros piden una solución, que pasa en primer lugar porque el Sergas permita la entrada para efectuar la limpieza o la haga él. Faltan solo tres metros de muros de O Viso Los muros del vial de O Viso, carretera que están urbanizando la Diputación de Pontevedra, están prácticamente colocados. El Concello espera que tanto esta obra como la del saneamiento en O Rapallo finalicen antes del verano.