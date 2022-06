Vecinos de Liméns temen por sus dunas mientras el Concello protege las de Rodeira

Aseguran los vecinos de Liméns (O Hío) que las dunas de la playa del mismo nombre corren más peligro que las de Rodeira y, sin embargo, no se actuó para nada, ni el Concello de Cangas tomó cartas en el asunto ni tampoco Costas. Están hartos de ver _este año se vuelva repetir_como los coches aparcan encima de la zona dunar sin que nadie lo impida degenerando el sistema dunar totalmente. Aseguran que la presencia de la Policía Local en la zona es escasa debido a todo el territorio que tiene que vigilar en la campaña de verano, pero que no hubo, por parte de ningún organismo, ningún interés en la protección de este espacio natural. Recuerdan que el Concello de Cangas fue quien puso dinero para comprar las estacas y las cuerdas que protegen hoy en día las dunas de Rodeira, afectadas por la actuación de maquinaria que preparaba un campo de balonmano playa. La asociación ecologista Greenpeace hizo mención a su estado en un informe de 2019, donde se analizaban los sistemas naturales costeros vulnerables. Se mencionaba el complejo dunar de Limés y Dunas do Frondoal.

Los vecinos de Liméns tienen previsto exponer de nuevo sus quejas por esta falta de interés municipal a la alcaldesa Victoria Portas, que tiene previsto una reunión con los colectivos de O Hío. El motivo principal de esta reunión se supone que es la accesibilidad a las playas de la parroquia, que tantos problema de circulación generan. Pese a que una empresa elaboró un plan de movilidad urbano que afectaba también a las parroquias de Cangas. Se supone que el plazo de exposición pública ya finalizó, pero el trabajo no fue aprobado definitivamente y no volvió a haber más comentarios desde que la Policía Local presentara las alegaciones en contra del citado plan. Así que la alcaldesa podría presentar a los vecinos un plan de tráfico al margen del Plan de Mobilidade Urbán de Cangas. El tráfico aumenta cada año por las carreteras de O Hío.