Muñecas personalizadas.

Desde un taller de Cangas se fabrican de forma totalmente artesanal muñecas y muñecos totalmente personalizados. Todas y todos llevan un signo que los distingue, que los hace diferentes, que demuestran la destreza de esta creadora que vive en Cangas. La semejanza con los recienacidos es tal que hubo que pensó que eran reales.

Los rumores en el palco de O Gatañal

Se habla en el palco de autoridades de O Gatañal que el gobierno local quiere quitar el palco, valga la redundancia. Que se olvidan que es lugar no solo de autoridades, que también, pero es donde se ubica a los patrocinadores. Puede que ahora tengan que guardar cola en el área de caravanas de O Gatañal en una pantalla gigante. Las mismas fuentes hablan en el palco de que los fondos europeos , de esos que se parecen mucho a la canción que Rosa, la de Operación Triunfo, llevó a Eurovisión, se quieren destinar a un nuevo pabellón, que no nazca torcido como el actual. La verdad, lo de construir en zona pantanosa no fue un acierto. Y en esas estamos. Todo es secreto, menos las fotos que se sacan los políticos de turno.

Cartas manuscritas a Turismo de Cangas

Hasta el departamento de Turismo del Concello de Cangas llegó una carta escrita a mano desde el País Vasco. Sí, si de las de antes. En ella se pide si le pueden informar de los lugares de interés del municipio y enviar folletos. Hacía años que no se recibía una petición en este formato. Así que Turismo se pondrá en contacto con la persona que envió la misiva de la misma manera.