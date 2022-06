Hermelo critica el contrato con la USC para un informe sobre la piscina

La concejala del Partido Popular Dolores Hermelo salió ayer a criticar con dureza la decisión de la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas (ACE) y de Mariano Abalo (ACE) de adjudicar por un importe de 9.550 euros la elaboración de un informe a la Universidad de Santiago de Compostela sobre la gestión de la piscina municipal “A Balea”. Para la mencionada edil, “estamos de nuevo ante uno de los pasatiempos favoritos de Mariano Abalo: pedir informes a cuenta del bolsillo de los ciudadanos. Esta vez, el objeto del informe que pagaremos no es resolver una duda técnica, no es para realizar un trabajo determinado que requiera una opinión experta, no es para asesoramiento jurídico. Este informes es simplemente para que le digan a Marino Abalo y a Victoria Portas cuál es el sistema mejor para explorar la piscina municipal”.

Afirma Dolores Hermelo que no se entiende que tras años de estar prorrogado un contrato ilegal, años de estar dando un servicio malo a los vecinos, con quejas diarias de los usuarios, años de reparar a cuenta de los vecinos las deficiencia derivadas de un mal mantenimiento. “Tras todo esto, a Abalo lo único que se le ocurra es que paguemos 9.559 euros para que la Universidad de Santiago nos diga qué es mejor, si municipalizar el servicio, sacarlo a concesión o realizar otro contrato (esta vez, por favor, más legal)”. Dolores Hermelo apunta que Mariano Abalo tiene informes de técnicos del Concello que indican cuál es la mejor manera de explotar el servicio, tiene también constancia de lo innecesario de este gasto y, a mayores, tiene informes de secretaría y de intervención en los que consta la ilegalidad en la que se incurre cada mes, pagando 25.000 euros del actual contrato. Hermelo se pregunta qué necesidad hay de pagar ese dinero a la USC y en vez de eso no asigna la citada cantidad a reparar caminos municipales y se deja de pedir informes. La edil del PP pregunta si el concejal de Facenda no se fía de los técnicos del Concello y cómo es posible que cada vez que Abalo está en el gobierno los gastos para informes externos a empresas se disparan. “¿No era usted amigo de las municipalizaciones? Pues francamente, todas sus actuaciones van destinadas a favorecer a empresas privadas o a personal ajeno al Concello de Cangas. En definitivamente, que los cangueses pagaremos 9.559 euros para que usted le digan cómo ha de gestionar un edificio municipal, sino se considera apto para decir con los recurso propios, váyase y deje de gastar nuestro dinero en papel”.