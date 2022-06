La diputada socialista Leticia Gallego insta a la Xunta a reparar la nave de rederas

La diputada socialista Leticia Gallego instó a la Xunta de Galicia a arreglar , mejorar y ampliar la nave de rederas de Cangas, ante las “pésimas y lamentables” condiciones para que esas profesiones puedan desarrollar su labor. La socialista afirma que entre las carencias figuran la falta de espacio suficiente para guardar toda las redes, no hay grúa para poder moverlas, no hay vestuarios, ni lugares para poder descansar y, además, entra lluvia por el tejado y las ventanas en los día de mal tiempo. “Está claro –evidenció la parlamentaria del PSdG– que al gobierno gallego le dan igual las mujeres de esta tierra, de lo contrario no se entiende que tengan así a las rederas de Cangas, trabajando en unas condiciones que son del siglo XIX.” Leticia Santos recuerda que la nave es de Portos de Galicia y, por lo tanto, de la Xunta, y que es este organismo quien tiene que ampliar la nave. “Nos parece una falta de sensibilidad que se escude en que no hay una solicitud formal o que no las propias trabajadoras la que tienen que solícita ayudas a la administración para poder hacerlo”.