El juzgado llama a declarar a una veintena de investigados en la trama del cupón falso

El Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo inició ayer la toma de declaraciones a las dos primeras personas, madre e hija vecinas de la ciudad olívica, como implicadas en la operación “Agida”, contra la venta ilegal de cupones del minusválido vinculados al sorteo de la ONCE, a las que se considera cabecillas de la organización. La investigación se inició en Vigo en 2020 pero tiene ramificaciones en otros lugares de Galicia y del resto de España. Están llamadas a declarar, entre este mes de junio, julio y en septiembre, 16 personas por videoconferencia desde Vilagarcía de Arousa (3), Ourense (3), A Coruña (1), Plasencia (1), Sevilla (3), Córdoba (2), Bilbao (2) y Chiclana (1), y de forma presencial en el Juzgado vigués a otras cuatro más. Las dos mujeres de Vigo, de 73 y 49 años, citadas ayer se negaron a declarar. Los siguientes en declarar serán las dos personas investigadas en Bilbao y un vendedor de Moaña. En julio serán 3 en Vilagarcía y los restantes en septiembre.

En esta operación, llevada a cabo en marzo pasado por el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Vigo fueron detenidas 11 personas y se localizó un local en Moaña en donde se imprimían los boletos. O Morrazo no es una comarca ajena a la venta de esta lotería en donde durante muchos años existió el cupón del minusválido que apoyaba la Asociación de Disminuidos do Morrazo (ADM) hasta su disolución por la presión de Aduanas que llegó a sentar en el banquillo a sus dirigentes por el delito de contrabando. El cupón tenía un gran respaldo social, daba empleo a una treintena a de personas y desarrollaba una labor social subvencionando a entidades deportivas. Incluso ahora en O Morrazo se seguía respaldando.

pero la polémica del cupón del minusválido ha vuelto a ser noticia con esta causa, que concluyó tras una investigación de año y medio cuando en noviembre de 2020, Guardia Civil y Policía Local de Baiona se incautaron de una serie de cupones falsos, similares a los de la ONCE que ofrecían premios de hasta 30.000 euros. Las investigaciones, tuteladas por el Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo, constataron que había una red de vendedores con discapacidades en diferentes localidades de la provincia de Pontevedra y que los cupones se imprimían con los mismos medios técnicos, lo que evidenciaba una infraestructura y una red de distribución organizada.

Por parte del instructor del caso, hay fundadas sospechas de la posible comisión de hasta cuatro delitos, el primero de contrabando, castigado con penas de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos; de asociación ilícita, con penas de uno a cuatro años de prisión y multas de distinta cuantía según el grado de participación; contra los derechos de los trabajadores, con penas de seis meses a seis años de prisión y multa de seis a doce meses y, por último, de blanqueo de capitales, con penas de seis meses a seis años de prisión y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.

Vías de distribución

Durante la investigación, y según informó la Guardia Civil, se identificaron las vías de distribución, principalmente camuflados en paquetería comercial; los cauces del flujo del dinero en efectivo, ya que no se dejaba rastro con depósitos o transacciones bancarias; así como el lugar de fabricación. En la imprenta se incautaron de dispositivos informáticos para diseño y maquetación; 11.620 euros en efectivo, documentación relacionada con la contabilidad del juego ilegal y más de 300.000 cupones dispuestos para su venta, por el importe de 2 y 1 euro que generarían en el mercado más de 360.000 euros, según el comunicado de la Guardia Civil.

En este caso no hubo denuncia de por medio de impago de un premio, si no que el operativo se desató por iniciativa de Guardia Civil y Policía Local de Nigrán cuando intervinieron 114 boletos con la leyenda de Cupón del Minusválido a un vendedor que declaró que se quedaba con una pequeña parte del dinero. El vendedor llevaba más de 10 años con este cupón en la zona del Val Miñor y se quedaba con un 30% de la venta. Solía vender entre 30 y 70 cupones diarios y el premio estaba vinculado al sorteo de la ONCE. Los cupones evocan a los de la organización Nacional de Ciegos, con papel, dimensiones y composición gráfica parecida. Se vendían a 1 o 2 euros, según el premio. En el reverso se hace mención a premios de 2 y 30.000 euros. El pago de los premios se hacía al contado dirigiéndose dicha persona al vendedor.

Al pie del reverso se lee lo que parece la identificación del emisor de los boletos -la Asociación Adiga- con asiento coincidente con la Asociación Cultural de Dietistas de Galicia, sin actividad desde su inscripción en el año 2000 y con sede en A Coruña, contra la que constan en la Xunta varios expedientes sancionadores por denuncias en Láncara, Becerreá y Nigrán. En el teléfono de contacto sale un contestador fijo que nadie atiende. En el operativo se investigaron delegaciones del Colectivo Minusválidos gallegos en Lugo, Moaña, A Coruña y Ourense y la Asociación discapacidad y defensa.