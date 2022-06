El gobierno contrata a la Universidad de Santiago un informe sobre la gestión de la piscina de Cangas

En este afán del primer teniente de alcalde de Cangas, Mariano Abalo (ACE), de encargar informes, tan criticado por la oposición, aparece ahora el de encargar a la Universidad de Santiago de Compostela un estudio sobre la gestión de la piscina municipal. Este arabesco gesto del gobierno no resuelve el problema actual, tantas veces denunciado por la Intervención Municipal, que advirtió en varias ocasiones que era necesario sacar a concurso el servicio, ya que la situación en lo que lo presta no es legal. Así lo expresaba también un informe del secretario del Concello de Cangas. Pero si no lo resuelve, lo envuelve.

Las intenciones del gobierno que sustentan cuatro concejales de Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE) quedan puestas de manifiesto en uno de los últimos decretos de la Alcaldía que llegó al último pleno de la corporación enredado en otros muchos. A través del mismo, la Alcaldía resuelve adjudicar el contrato menor “Asistencia técnica USC para la redacción de una memoria sobre el modelo de gestión de la piscina municipal”, a la Universidad de Santiago de Compostela, grupo de investigación ICEDE, por un importe de 9.559 euros. En el decreto se hace referencia a la memoria justificativa firmada por el concejal de Facenda, Régimen Interior y Transportes, Mariano Abalo y por la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas (memorias que no se hicieron públicas) en fecha de 22 de abril de 2022. También se indica que hay consignación presupuestaria para realizar esta operación. Mientras, las quejas sobre el funcionamiento de la piscina municipal “A Balea” continúan y el contrato actual está prorrogado de una forma que los técnicos municipales consideran que es ilegal e, incluso, Intervención repara los pagos a la citada empresa todos los meses. Este contrato supone un desembolso para las arcas municipales de 25.000 euros al mes a la UTE forma por Soon Management y Esporade S.L. Esta situación irregular de la relación entre Concello y concesionaria se mantiene desde hace años. Cuando en el pasado mandato se adjudicó el primer contrato de gestión de la piscina municipal de Cangas, esta en el gobierno el BNG, que se encargaba por aquel entonces de la cartera de Deportes a través de su concejal de Xoán Carlos Chillón. En su política estaba que el Concello de Cangas mantuviera el control casi absoluto sobre la gestión de la piscina, así que se hizo un contrato de prestación de servicios. No era lo que más gustaba a Mariano Abalo, que siempre pensó que era uno de los servicios que deberían ser municipalizados. Y en estas sigue el primer teniente de alcalde Mariano Abalo, De hecho, en octubre del pasado año, Mariano Abalo pensaba en una empresa externa, pero solo como un contrato puente que conduzca a la municipalización del servicio, algo que el BNG, tras la experiencia vivida, consideraba también adecuado. Además, también acordó solicitar un informe a una empresa externa pa que determine las deficiencias estructurales de la mencionada instalación, con el objetivo de reclamar dinero a al empresa constructora. Hay que recordar que la piscina estuvo mucho tiempo parada y, como mencionó el arquitecto del Concello de Cangas, Alfonso Lage, también pudo haber problemas derivados de su mal mantenimiento. La junta de gobierno local de Cangas decidió en febrero de 2019 prorrogar el contrato de la piscina, a pesar del informe de Intrervención en contra, en el que se señalaba que la anterior prorroga era de dudosa legalidad y recomendaba al Concello que sacase de nuevo a concurso del servicio, después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos, dependiente del Ministerio de Hacienda tumbase el anterior concurso y el Concello no la recurriera la decisión ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Encuesta ciudadana para saber qué hacer en O Gatañal Pendiente también de informes está la pista del pabellón municipal de O Gatañal. El gobierno solicitó a uno de los arquitectos del Concello de Cangas realizar un informe sobre su situación. El primer teniente de alcalde quiere responsabilizar a la empresa instaladora de los problemas que hubo con ella, mientras que la empresa actúa sacando a la luz la intervención de un estudio de arquitectura que realizó un informe sobre la misma antes de haberlo sacado a concurso. Tras hacerlo, volvió a ganarlo. Y, ahora, desde el Concello de Cangas se llama a la ciudadanía a que participe en una encuesta sobre el citado pabellón. “Está a exporse desde o Concello de Cangas reformar o pavillón do Gatañal, o que podería optar a axudas económicas mediante o Programa de Impulso á Rehabilitación de Edificio Públicos (PIREP) del Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana. A cidadanía é unha parte moi importante deste proceso, e por iso solicitamos a túa colaboración para completar o diagnóstico que estamos a realizar. Convidamosche a encher esta sinxela enquisa, clave ara coñecer os usos e necesidades de dita instalación deportiva”. Hay que recordar que la prioridad la tiene el Balonmán Cangas Frigoríficos del Morrazo. La encuesta figura en la página web del Concello de Cangas y con la misma se pretende también fortalecer la situación del gobierno local.