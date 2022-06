Barra, un paraíso que no se respeta.

Solo algunos vecinos se preocupan de mantener limpia la mítica playa de Barra, donde no hay ni papeleras, ni contenedores, ni baños. En la imagen se puede ver el resultado de este trabajo altruista.

La desestabilización del plan de estabilización de Cangas

El plan de estabilización laboral en el Concello de Cangas sigue su andadura. Se aparece en cada esquina y es motivo para cualquier excusa. Es un camino pedregoso, que se recorre en silencio, con una incertidumbre que no tiene el Camino de Santiago. No hay día que no sea motivo de una reunión, de un nuevo acuerdo. Es también, desde hace poco, fuente de enfrentamiento entre unos y otros, de cabezas altas y cabezas bajas, de reuniones secretas en los pasillos. Pero hay transparencia en su exposición, mucha más de la que ocurre en otros concellos.

Más de tres cuartos al pregonero de la Romaría de Darbo

Como ya sabrá ustedes, se retoma la Romaría de Darbo, después de dos años de sequía por culpa de la pandemia que provocó el dichoso coronavirus. En el programa no figura todavía el nombre de la persona que leerá el pregón. Tal vez porque aún se busca quien ejerza el oficio o porque se quiere dar una sorpresa. En este tiempo, la robleda de Darbo guardó silencio, que solo alteraron amigos y familiares del medallista olímpico Rodrigo Germade, que eligieron el lugar para recibirlo. Darbo espera que Cangas se vacíe de nuevo.