El PP de Cangas critica el mal servicio de la Mancomunidade frente a la “propaganda” de sus dirigentes

Las buenas noticias que trasladan los dirigentes de la Mancomunidade do Morrazo sobre la gestión y funcionamiento del organismo comarcal no son más que “propaganda” para el PP de Cangas, que advierte que el vecindario no percibe las mejoras anunciadas ni las que se reclaman a través de las mociones plenarias, y por lo tanto sus actuales responsables “o mienten o están discriminando al municipio de Cangas”.

El concejal Pío Millán se sorprende de las informaciones que apuntan a que “todo va muy bien, que no existen problemas y que vienen delegaciones de otros lugares a visitar las instalaciones”. Incluso que la Mancomunidade estaría preparada para prestar otros servicios además de la recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos (RSU). Pero “la realidad que se percibe es bien distinta”, abunda el edil del PP, y recuerda que hubo que actuar con urgencia en la planta de transferencia “pues estaba a punto de romper totalmente” y sus responsables estaban advertidos de ello al menos desde un año antes. El deterioro de los contenedores es otro problema latente, sin visos de solución a corto plazo, y desde la presidencia de la Mancomunidade –antes la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, y ahora el regidor de Bueu, Félix Juncal– se informa de la compra y renovación de las existencias, aunque el anuncio no se materializa y sus condiciones de conservación y salubridad son cada vez más precarias, recalcan. También dice desconocer Pío Millán las obligaciones de la empresa para prestar el servicio en período de prórroga, pues la Mancomunidade “le está pagando bastante menos de lo acordado en el contrato inicial” y en algunos puntos la frecuencia del servicio es insuficiente. Los populares de Cangas recuerdan que se han aprobado en pleno varias mociones suyas en ese sentido pero “no se percibe ninguna mejoría en la prestación del servicio”, y quieren saber si el gobierno local no las traslada a la Mancomunidade o esta hace caso omiso de las peticiones de Cangas.