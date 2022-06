El concurso extraordinario del Sergas solo cubre una de las cuatro plazas de tarde vacantes en la comarca

Moaña pasará a tener, en un plazo breve, tres médicos estables en horario de tarde para cubrir los cuatro cupos. En la convocatoria extraordinaria que la Xunta anunció a finales de abril para cubrir las plazas vacantes de facultativos/especialistas de Atención Primaria, solo un profesional se decantó por alguna de las cuatro plazas abiertas para O Morrazo. En concreto se destinará a paliar los problemas que sufre la atención de tarde en Moaña desde que en octubre dos doctores se acogiesen a la opción de traslado para trabajar en otros destinos. Dejando desde entonces a unos 2.800 pacientes sin médico habitual. La situación se había agravado hace unas tres semanas con la baja de una facultativa, que fue cubierta en los últimos días. Ahora, a los dos profesionales de tarde se sumará un tercero.

De momento no hay candidatos que se presentaran para cubrir las otras dos plazas ofertadas para Moaña ni la de refuerzo en Cangas. De los 10 residentes que terminaron el MIR este año y se quedan a trabajar en el área sanitaria de Vigo, uno va para Moaña con una interinidad en horario de tarde. De todas formas, desde la Estructura Organizativa de Gestión Integrada (EOXI) explican que siguen trabajando para cubrir el resto de plazas con sustituciones y, si no es posible ante la falta de personal, negociando prolongaciones de jornada de la plantilla actual.

El refuerzo de un médico de tarde en Moaña y el anuncio de un tercero llega en una semana en la que la Mesa da Sanidade de Moaña convoca una nueva manifestación para mañana. Es el 26º domingo consecutivo de protestas para exigir mejoras en la atención primaria que este órgano –integrado por el gobierno municipal y asociaciones como la plataforma de usuarios del Sergas– convoca. Además de reclamar que se recuperen las plazas de tarde perdidas en el concurso de traslados del otoño, se exige el regreso del servicio de urgencias a la Casa do Mar moañesa, pues está centralizado en Cangas desde abril de 2020 por la pandemia.

La protesta de este domingo tiene previsto partir de los Xardíns do Concello de Moaña a las 11.00 horas y el gobierno local de Cangas así como la asociación A Voz da Sanidade de esta villa manifestaron su apoyo anunciando que se unirían a la columna de gente en la Rotonda do Gordo, para alcanzar juntos la Casa do Mar de Moaña.

Alertan, los convocantes, de que la falta de personal de tarde ocasiona largas listas de espera para una cita médica en Moaña o directamente todos los usuarios son derivados al Centro de Salud de Cangas. Esto se suma a que, con el desplazamiento de las urgencias, el municipio moañés está sin médicos operativos en su territorio todos los fines de semana, festivos y todas las noches.

La marcha entre Moaña y Cangas pretende visibilizar la distancia entre ambos núcleos y las dificultades que supone para los pacientes que no puedan disponer de un coches propio.

Consultorio de O Hío

Ayer mismo A Voz da Sanidade de Cangas organizó también una concentración a última hora de la tarde delante del Concello. Alertaron de problemas como que el consultorio de O Hío siga cerrado desde el inicio de la pandemia “a pesar de que no existen líneas regulares de autobuses hacia Aldán”. Lamentan que por segundo año no se reforzará el personal sanitario de cara al verano e inciden en reclamaciones históricas como el de una tercera ambulancia para O Morrazo o las consultas de tarde para pediatría.

El PSOE insiste en llevar al Parlamento el “colapso de la sanidad moañesa”

La diputada autonómica del PSOE, Leticia Gallego, volvió ayer a Moaña para anunciar que por cuarta vez exigirán a la Consellería de Sanidade, en el Parlamento gallego, el refuerzo de personal médico en Moaña y el regreso de las urgencias. “La situación en la villa es de colapso. Seguiremos insistiendo hasta que el Sergas recupere los medios que había antes de la pandemia”, apuntó en la sede de los socialistas. Tanto la portavoz municipal de la formación, Marta Freire, como el responsable del partido a nivel local, Mario Rodríguez, hicieron un llamamiento a la “participación masiva y contundente” en la manifestación de mañana, cargando duramente contra el PP al que acusan de “robarnos a los vecinos de Moaña”, en referencia a la pérdida de personal sanitario.