Más de 200 jóvenes de la comarca apuran las horas para preparar la prueba de acceso a la universidad

Los estudiantes que han superado 2º de Bachillerato en toda Galicia este curso se preparan para afrontar la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) entre este martes, día 7 y el jueves día 9. Los jóvenes apuran las horas para preparar las pruebas, conscientes de que se enfrentan a uno de los procesos más importantes de toda su vida y que marcará su futuro académico. Los institutos de O Morrazo envían a estos exámenes a 206 jóvenes, a los que se sumarán los que se presenten por libre. Son menos que en años anteriores. En 2021, sin ir más lejos, participaron en la convocatoria de junio de la antigua Selectividad 247 estudiantes morracenses. Eso sí, la nueva norma permite a aquellos que no superaron el Bachillerato recuperar sus asignaturas este mismo mes y examinarse de la EBAU a mediados de julio. En esta situación se encuentra, por ejemplo, la canguesa Sara González, que compagina los estudios con el deporte, pues juega en el equipo juvenil del Balonmán Cangas. González, que hizo el Bachillerato de Ciencias en el IES Rodeira, preparaba ayer la recuperación en la biblioteca de la Casa da Cultura de Cangas y alertaba de las dificultades para encontrar plaza en la recuperación. “Todavía no tengo claro lo que voy a estudiar el próximo año, porque todo depende de la nota. En la convocatoria extraordinaria es muy difícil entrar en la universidad. Es posible que apueste por un ciclo superior de Anatomía Patológica para después hacer el salto a Medicina”. Como ella, decenas de jóvenes repasaban ayer sus apuntes en la biblioteca.

“Igual empiezo con un ciclo, porque la convocatoria extraordinaria limita las opciones”

El IES Rodeira es precisamente el que más estudiantes presenta a la convocatoria ordinaria de la EBAU de este año. En concreto van 64 estudiantes de los 105 que cursaron 2º de Bachillerato. En el otro instituto de Cangas, el IES María Soliño, calculan que participarán en los exámenes de la próxima semana unas 50 personas de los 85 que se prepararon a lo largo de todo el curso.

“Me encantaría estudiar la carrera de Biología para poder dedicarme a la investigación”

En Moaña, por parte del instituto A Paralaia se examinarán 35 de 48 estudiantes del último curso de Bachillerato. La dirección del centro entiende que se anotarán más alumnos por libre. En el IES As Barxas tienen garantizada la presencia en la convocatoria ordinaria 31 estudiantes de los 58 que cursaron este año 2º de Bachillerato.

“Invierto muchas horas en la biblioteca y voy a clases para mantener el nivel de Química y Matemáticas”

Finalmente en Bueu, por parte del IES Johan Carballeira, están preparando las pruebas de acceso a la universidad 26 alumnos, de los que tres proceden del Bachillerato para adultos.

Los jóvenes se conocen a la perfección el calendario de exámenes y el martes tendrán como troncales las materias de Historia de España y Lengua Castellana, además de otras propias de cada rama. Es el de Historia el examen que más inquieta sobre todo a los alumnos de ciencias. “A todos nos asusta esa asignatura. Incluso a los del Bachillerato de Ciencias Sociales. También noto que hay inquietud con Química y Matemáticas, aunque a mí no me asustan tanto”, matiza Sara González.

Cerca de ella estudiaba ayer Paula Ríos Martínez, canguesa que cursó Bachillerato en el Compañía de María de Vigo. También esta joven se prepara para estudiar Medicina. “Cambié un poco este año de idea, porque al principio me gustaba Historia, pero en Bachillerato me empecé a inclinar por la Biología y la Química”. Llega a la EBAU con una media de 8 pero muestra su preocupación “porque Medicina está altísima ahora mismo. Cortando casi en un 13”, por lo que no descarta “iniciar el primer año Enfermería y después convalidar asignaturas y cambiarme”. En su caso la asignatura “que más se me puede atragantar es el Inglés”.

Paula Ríos es la muestra del sacrificio que están realizando muchos jóvenes de su edad en estas semanas. “No salgo de la biblioteca. Entro a las 8.30, salgo para comer a las 14.30 y después vuelvo hasta las siete. Después voy a clases particulares de Química y Matemáticas hasta las nueve de la noche, porque son de mis mejores notas y quiero mantenerlas”. Reconoce que al acabar las clases hace un mes “no paré, porque si pierdes el hilo de estudiar es más difícil. Así ya le estoy dando el segundo repaso a todo y voy con más tranquilidad”.

También huye de los nervios el estudiante Nicolás Martínez Iglesias, que estudió en el IES Rodeira y quiere formarse en Biología. “La idea es dedicarme a la investigación y poder llegar a hacer un máster en genética. Siempre me gustó la biología. Desde pequeño me inclinaba a ello”. Considera que “tras pasar un curso extenuante, yo estoy bastante tranquilo”, aunque reconoce que le ponen más nervioso “las optativas como Química o Biología, porque son las que ponderan más y las que me pueden hacer sacar una nota decente”.