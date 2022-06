Los comuneros planean cerrar el túnel de Areamilla para evitar responsabilidades en posibles accidentes

La Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Darbo someterá el domingo al criterio de su asamblea la propuesta de cerrar el túnel de Areamilla al tránsito, una medida con la que pretende evitar posibles responsabilidades civiles o penales derivadas de accidentes que puedan sufrir transeúntes, ciclistas y otros usuarios que circulan a diario por ese pasadizo horadado en monte comunal hace tres décadas para instalar la red de saneamiento hasta la depuradora (Edar) de Balea. Los titulares del terreno argumentan que el túnel se encuentra en condiciones precarias, con filtraciones de agua, riesgo de desprendimientos y sin iluminación suficiente para garantizar la seguridad, y la contratación de una póliza de seguro de responsabilidad civil les supone un coste económico difícil de afrontar si otras instituciones, como el Concello de Cangas, no contribuyen.

El problema fue abordado en una reunión que mantuvo la nueva directiva, presidida por Beatriz Gamallo, con la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, el 2 de mayo, hace justo un mes. Los regidora se mostró ayer contrariada, pues asegura que el encuentro fue cordial y que se trataron este y otros asuntos, como la instalación de antenas de comunicaciones en los montes de A Madalena que explota Retegal o la ampliación del desbroce de terrenos y rutas de senderismo sufragado con dinero municipal, a través de un convenio de colaboración que el ejecutivo local está dispuesto a asumir, si recibe el visto bueno de los técnicos de Intervención y Secretaría. El cierre del túnel, alega, cortaría una vía de comunicación muy transitada y la servidumbre de un tramo de la red de saneamiento, y para llevarlo a cabo precisaría también de las correspondientes licencias del Concello y de Costas, añade el edil Mariano Abalo. Ambos mandatarios municipales invitan a resolverlo por la vía del diálogo.

Algunos comuneros llevan tiempo advirtiendo de que no pueden asumir esos riesgos. Accidentes como el sucedido en el monte Alba en 2014, donde un ciclista quedó parapléjico tras sufrir un accidente contra una piedra en terrenos de la comunidad de Valadares, a la que se reclamó judicialmente una indemnización de un millón de euros, ponen en riesgo la estabilidad económica de estos colectivos y de sus directivos, expuestos a asumir responsabilidades económicas, e incluso penales, a pesar de no cobrar sueldo alguno por sus cargos. Los de Darbo plantean que el Concello cubra el plus de sumar el túnel de Areamilla a la póliza de responsabilidad civil, aunque ya incluyen su cierre entre las propuestas que trasladará a la asamblea que se celebrará el domingo en el colegio público de San Roque.

Senda costera

El ámbito de Areamilla está incluido, entre otras, en la propuesta de Espazo Natural de Interese Local (ENIL) y en la denominada “senda costera” de Cangas, que parte del centro urbano, atraviesa monte comunal y fincas privadas y llega hasta Donón bordeando el litoral. Una figura y una ruta que el Concello quiere impulsar, aunque en los programas y mapas oficiales el trazado bordea el referido túnel y opta por pistas alternativas. El gobierno local aboga “por mantener el túnel abierto y ponerlo en valor” con un proyecto que incluya asegurarlo con una capa de hormigón u otros materiales, dotarlo de iluminación y otras mejoras que señalen los técnicos y satisfagan a todas las partes, propone Portas.

Plataforma contra eólicos y contrato con Retegal

La asamblea de la Comunidade de Montes en Man Común de Darbo se celebrará el domingo, a las 11 de la mañana en el colegio público de San Roque, y además de la propuesta de cerrar el túnel de Areamilla, incluye en el orden del día otros asuntos de interés. Entre ellos, la contratación de un seguro de responsabilidad civil para hacer frente a posibles incidencias en terreno comunal y la actualización del contrato con Retegal por la instalación de antenas de comunicaciones en la Serra da Madalena.

Parques eólicos

También se propondrá el cambio de domicilio social y fiscal, la adhesión a la plataforma contra los parques eólicos en O Morrazo y a la Organización Galega de Comunidades de Montes, una autorización genérica para la petición de subvenciones y otra para la corta de madera durante el año 2022. En la mayoría de los casos se trata de trámites formales para adecuarse a los cambios legislativos, según señalan desde la directiva de los comuneros.