El PP vuelve a exigir la dimisión de Chapela por no defender su gestión en el pleno

La concejala del PP de Moaña, Araceli Otero, cargó ayer nuevamente contra la edil de Deportes, Dolores Chapela, y vuelve a exigir su dimisión por segunda vez en un mes. Le acusa de “esconderse en el pleno y ser incapaz de defender su gestión en este área”, ante la moción del PP que reclamaba unas bases para regular el uso de los pabellones deportivos y acabar así con el conflicto entre clubes.

Otero considera “inaudito que una edil de gobierno que cobra una media dedicación no tome la palabra cuando se está hablando directamente de ella y de su incapacidad para dirigir este departamento”.

Tal y como señaló en su moción el principal partido de la oposición, Araceli Otero asegura que “llevo un año pidiéndole en comisión una reunión con los clubes para que ella misma vea con sus ojos los problemas que hay, pero evidentemente no le interesa y no la ha convocado ni la convocará”. Considera que ante esta situación que se mantiene desde hace un año “no me tendría que sorprender” que no interviniese en el pleno de la corporación del pasado jueves.

El PP insiste desde hace tiempo en que se realiza “un reparto arbitrario de usos y horas” de las instalaciones deportivas de Moaña.