Una vecina de Espíritu Santo, herida al bajar en bicicleta y meter una rueda en un agujero del vial

El grupo municipal del Partido Popular asegura que el primer teniente de alcalde de Cangas, Mariano Abalo, guardó información cuando en el pleno del viernes hubo un receso para llegar a un acuerdo entre los portavoces municipales para satisfacer las demandas de los vecinos de Espíritu Santo. El portavoz del PP Rafael Soliño afirma que Abalo ocultó que había llegado a un acuerdo con los vecinos para que el día 5 de junio estuviesen finalizadas las obras de saneamiento que se llevan a cabo en el citado barrio desde hace 8 meses y que no parece tener conclusión. Por eso considera ahora que el acuerdo adoptado y que leyó después la edil del BNG Mercedes Giráldez no es válido, porque Mariano Abalo debe de atender sus compromisos con los vecinos.

También se dio a conocer que una vecina de Espíritu Santo que bajaba en bicicleta hace dos semanas metió una rueda en uno de los agujeros de la mencionada carretera, cayó y se rompió la mandíbula por seis sitios. La mujer aún sigue de baja. Rafael Soliño dijo públicamente que “espero que la vecina se recupere y no demande al Concello de Cangas, sino a la alcaldesa, por ser conocedora de cómo está este vial y dejadez de sus funciones”. Considera también Rafael Soliño que no es normal que la alcaldes pida un proyecto a la empresa adjudicataria, del contrato del agua mientras el concello , es decir los vecinos pagamos, la propia adjudicataria es la que a a dirija y haga la obra. Por eso pide que sean los técnicos municipales los que elaboren dichos proyectos de manera urgente y por parte del gobierno se busque financiación, siempre que no sea asumida por la empresa al tratarse de una obra de mantenimiento.

Nada se sabía ayer de la fecha de la reunión de la alcaldesa y los portavoces municipales con los vecinos de Espíritu Santo. La intención era reunirse ya esta semana.