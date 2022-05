El Concello de Cangas prohíbe la pernocta de autocaravanas y furgonetas en playas

El Concello de Cangas modificará la señalización en la zona de playas continuando con su política de poca permisividad para las autocaravanas y furgonetas que actúan como tal y que se instalan en las zonas de playa. El fin de semana, Policía Local y Guardia Civil tuvieron que expulsar de las inmediaciones de varios arenales del municipio a autocaravanas cuyos propietarios desplegaban sillas, mesas y toldos, uso que se considera campismo ilegal. El Concello tiene instalada en varias zonas la señal de prohibido autocaravanas, pero varias sentencias judiciales consideran que es una actitud discriminatoria, así ahora se restringirá la presencia de autocaravanas mediante señales que indicarán la longitud, peso y tiempo. El problema que tiene Cangas es que hay autocaravanas y furgonetas que se instalan desde principios de veranos en una zona y no salen hasta octubre.

También se indica desde la Policía Local que las furgonetas reconvertidas en autocaravanas están provocando graves problemas de higiene y que el año pasado hubo que actuar en alguna ocasión porque sus usuarios, al carecer de aseos en sus vehículos, hacían sus necesidades en el monte y utilizaban fuentes públicas para bañarse. Sí quedarán totalmente prohibido pernoctar en determinadas playas, lo que obligará a estos vehículos a acudir parkings privados o a públicos, como el de la Unidad de Actuación Número 5 de Cangas, en la zona de Altamira. La lista de arenales con esta prohibición casi está hecha: Nerga, Barra, Viñó, Cabo Home, Areabrava, Areacova y Menduiña. La lista no está completamente cerrada.

La nueva señalización se pretende que esté lista ya para dentro de 15 días. El Concello de Cangas acaba de contratar la nueva señalización para la zona rural, por un importe de 6.000 euros, donde se incluyen esta nueva señalización. El jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, ya mantuvo una reunión la empresa a la que se adjudicaron estos trabajos, Estradas Galegas, para ya perfilar el proyecto de señalización que tiene el gobierno para las playas.

La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, y técnicos municipales mantendrá una reunión con los vecinos de la parroquia de O Hío mañana, donde se abordarán esta cuestión del campismo ilegal y también un plan de tráfico. Hay que recordar que las obras de urbanización en las carretera de O Viso-Iglesario continúan, por lo que es necesario establecer algún plan para evitar colapsos. Si bien es cierto que el fin de semana no se trabajan en las obras, las dificultades son las mismas. También se comunicará a los vecinos que este año la Policía Local controlará con la grúa municipal el aparcamiento de vehículos en zona de playa, en aquellos lugares donde impidan la salida de las casas. El servicio municipal de grúa en las playas comenzó precisamente el pasado fin de semana y no solo sirve par retirar vehículos que impiden el paso a las casas, sino que también se emplea con los vehículos extranjeros, con el fin de que paguen la sanción allí mismo, porque otros años se marchaban y era muy difícil después cobrar la sanción.

La Policía Local detectó también que muchas de las llamadas informando de los malos aparcamientos en zonas de playa obedecen a algunos leiraparkings, con la intención de dirigir los vehículos hasta estas zonas de aparcamiento y que están situadas en las inmediaciones de las playas. Los ya regulados leiraparkings necesitan de ingresos más habituales al atender ahora a las demandas fiscales a las antes parecían ajenos.

Sin ordenanza porque no se encuentra un lugar para parking

A preguntas del Partido Popular, la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, justificó el retraso en aprobar una ordenanza municipal que regule la presencia de autocaravanas en Cangas, con que no se había encontrado una ubicación para situar el parking público de este tipo de vehículos. Dijo que se habían mirado siete ubicaciones, pero que todas ellas estaban en zona de dominio de Costas. La concejala del Partido Popular Dolores Hermelo manifestó que eso no era razón suficiente como para no tener ya elaborada la ordenanza, ni tampoco acogerse a los cambios de la Ley del Suelo. Recordó la edil popular que el Concello de Bueu lo había decidido hace poco y ya están trabajando. Considera el PP que pasó demasiado tiempo como para que esta ordenanza que, como se pudo comprobar este fin de semana, es tan necesaria en Cangas, estuviese aprobada. Dolores Hermelo aconsejó a la alcaldesa que recurriera a los técnicos para encontrar el lugar más adecuado, en vez de tratar de elegirlo ella.