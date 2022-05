“Cabaleiros” señala que limpió casi al momento los excrementos de los caballos

La Asociación Adoc Cabaleiros de Moaña asegura que no entiende el ataque “fangoso y gratuito” de la Asociación de vecinos Novameira por las críticas de su presidente, Pablo Piñeiro, a la falta de limpieza de los excrementos de los caballos que seguían en el parque de Samertolameu al día siguiente de la celebración de la Xuntanza Cabalar, el sábado pasado.

Explica que gracias a los servicios de limpieza y a los socios de Cabaleiros Moaña se limpió la carretera y la playa casi al momento y cuando se acabó la cena, se limpió el 80% del parque, “pero al no poder continuar decidimos ir a descansar y retomar la limpieza a las seis de la tarde, cuando ya no hubiera nadie”. Aclaran que las zonas que quedaron sin limpiar, fue porque a las ocho de la mañana, cuando los organizadores se fueron de allí “después de estar casi dos días sin dormir para poder tener todo a punto y estar la noche del sábado desde las cinco hasta las ocho de la mañana limpiando, no pudimos continuar porque había todavía caballos y jinetes durmiendo en sus coches y no íbamos a ser nosotros los que les despertaran para invitarles a marchar”. Añade en este sentido que “Moaña es un pueblo que recibe a los visitantes con los brazos abiertos”.

En Cabaleiros Moaña quieren entender que no todos los socios de Novameira piensan como su presidente del que aseguran que llevan más de tres ediciones sufriendo sus amenazas verbales, y ahora publicadas, de que no va a permitir más esta Xuntanza: “Hay estamentos o entidades que sí podrán suspender, cancelar o no autorizar un evento como la Xuntanza, no un presidente de una asociación que aún cree vivir en el caciquismo de yo digo, yo ordeno, yo mando”.

Añaden que si el presidente de Novameira sacó fotos de “cuatro excrementos que quedaron sin limpiar, nosotros también tenemos fotos de nuestro trabajo limpiando y dejando todo como nos los encontramos”. la impresión que tienen del presidente es que todo lo que sea competencia para su negocio no es bienvenido en Meira: “No somos competencia, somos una asociación que pretende acercar el caballo a los vecinos y mostrar nuestro pueblo al que venga de fuera””. Les extraña que Pablo Piñeiro se dedicara a sacar fotos de los excrementos en la mañana del domingo y no durante el sábado “estaría ocupado dando de comer y sirviendo café a todas las personas y familias que vinieron a la Xuntanza Cabalar”.