Samertolaméu hace patria

El entorno de Samertolaméu invita siempre al recuerdo, a lo que fue su pasado, de cuando la isla era isla y el desarrollo la unió a la península, a esa deuda que sigue pendiente para devolverla a su estado natural, y al de muchos vecinos, hoy desaparecidos, que tanto trabajaron para convertir este recuncho de tierra de O Morrazo en cuna de la recuperación de la cultura tradicional. Desde Samertolaméu se recuperaron los entroidos tradicionales de Meira y se recuperó la historia de su industria de cordelería que se conserva en el Museo das Carreiras, gracias al trabajo de la Asociación Cultural Meiramar-Axóuxeres. Y en ese afán por ensalzar la cultura tradicional, la Asociación puso en marcha la feria tradicional Arte na Illa que ayer cumplió su décimo séptima edición.

Al entorno de Samertolaméu volvieron los puestos de venta de productos de la tierra y de artesanía, y toda una jornada completa de actuaciones de música tradicional que abrió Brais das Hortas, a mediodía, al que siguieron las de la propia agrupación Meiramar-Axóuxeres, Cantos de Taberna, la charanga de Lembranzas da Ría, sus pandereteiras y el Grupo Mediarea, que cerró la fiesta.

No faltó el pregón, habitual en esta feria, que ayer dio la actriz afincada en Moaña Iria Pinheiro, presentada por el concejal de Normalización Lingüística, Aldán Santamarina: “Non hai obra de arte capaz de resistir o xuizo do tempo que non leve o cuño dunha nacionalidade, e por extenso que sexa o seu imperio xamais pende o aroma de terra e do momento en que foi creada. Así, esta obra miña non pasa de ser un simple experimento artístico pero aínda que merecese ser traducida a tódalas linguas do mundo, xamáis deixaría de ser unha obra de arte galega porque está feita con zume de etra e mel de tradición galega”, aseguró la actriz en un pregón de recuerdo a Castelao.

La Asociación Cultural Meiramar-Axóuxeres, como entidad organizadora, mostraba ayer su satisfacción por el resultado de la feria, la calidad de las actuaciones y la cantidad de puestos, unos 50 con pulpo, churrasco, vermú y cervezas artesanas, quesos, aceites, postres empanada, otros ed artesanías, de jabones, ganchillo o de fruta.Porque la feria también fue disfrutar en buena compañía y de buena comida.