Vecinos de Broullón viven sin pasos de peatones en la PO-313: “Es una aventura”

Los vecinos del barrio de Broullón, en Moaña, viven a ambos lados de la carretera PO-313, un vial que une el municipio con Marín, pero para ellos actúa como una barrera entre los que viven a un lado y otro. Por eso que llevan años pidiendo pasos de peatones que la Xunta les deniega con el argumento de que no hay aceras, según quedó expuesto en el último pleno de la corporación municipal en donde el PSOE, a través del concejal de Mobilidade, Rodrigo Currás, defendió una moción para instar a la Xunta a instalar estos pasos.

La moción fue aprobada por unanimidad, no sin debate y críticas entre los ediles de gobierno y oposición, y fue avalada por Carlos Núñez, en representación de la Asociación vecinal, que se sentó en la mesa presidencial, junto a la alcaldesa, Leticia Santos, para pedir apoyo. Aseguró que el 60% de las personas que viven en Broullón es gente mayor, jubilados, lo que supone un problema más para poder moverse. Añadió que la Axencia Galega e Infraestructuras (AXI) les responde que no pone los pasos de peatones porque no hay aceras, pero recordó el compromiso de la Xunta de construir aceras cuando se construyó la vía rápida, sin que se haya hecho nada. Núñez insistió en que si la carretera es de la Xunta, debe de tomar la iniciativa y construir estos pasos de peatones alegando que en el barrio también hay niños en edad escolar y deben de cruzar la carretera “si o sí” para ir a las paradas del autobús. El representante vecinal llegó a decir que era una “aventura” ir andando por Broullón”.

Rodrigo Currás recordó la inseguridad en la que viven los vecinos por la barrera que supone la carretera, ya que el simple hecho de cruzarla para saludar a alguien o para acercarse a la parada de autobús es toda una odisea. Recordó que en 2021 se habían solicitado los pasos con semáforos con pulsador, pero la AXI lo volvió a rechazar por la falta de aceras a ambos lados y que en los últimos cinco años tan solo hubo dos accidentes con víctimas. Currás dijo en elpleno que no había que llegar a que hubiera muertes para mejorar la seguridad.

la defensa de esta moción generó un tenso debate cuando el concejal de XM, Javier Carro, dijo que tenía “truco y no dice la realidad”, que le hubiera gustado que la moción hubiera sido presentada por los vecinos, y que esperaba que se adoptara la misma actitud con las carreteras de la Diputación, caso de Berducedo o Domaio-Liñares, para cuyos vecinos pidió los mismos derechos.

Por su parte, el portavoz del PP, Vicente Verdeal, defendió las inversiones de la Xunta en seguridad, indicó que los criterios que se siguen para disponer pasos de peatones son objetivos y están pensados de modo que no sean más perjudiciales que el cruce de la carretera sin ellos. Añadió que un paso de peatones establece prioridad para el peatón y si el conductor de un vehículo no percibe que está en zona urbana puede suponer más riesgo a la hora de cruzar. Por eso que pidió que la zona fuera tramo urbano, que la velocidad esté limitada a 50 km/h y haya línea continua, que tenga visibilidad, restringir el aparcamiento a los 10 metros anteriores al paso y que cuente con iluminación.

El portavoz del BNG, Odilo Barreiro, recordó que la Xunta había modificado en 2021 el catálogo de red de estradas y que tanto ésta, como la de Porta do Sol y Domaio pasaban de vías complementarias a locales lo que implicaba mejoras de humanización y accesibilidad, “pero nada de nada”. También dijo que en la comparación de la situación con las carreteras de la Diputación “la AXI sale perdiendo por goleada ya que el organismo provincial reparte los fondos con transparencia y de forma coherente. De igual forma criticó el argumentario de inversiones de la Xunta, al que aludió el PP, cuando en vez de ese reparto coherente, lo que hace es caciquear y le pidió dejarse de monsergas. Rodrigo Freire volvió a intervenir para calificar de “escandalosa” la propaganda del PP. Vicente Verdeal ya no pudo al negarle la alcaldesa por no tener derecho a turno de réplica al no haber alusiones personales.