Exposición de Loly Budiño en A Capela.

Desde el pasado 26 de mayo y hasta el 5 de junio está abierta al público una interesante exposición de artesanía. Loly Budiño es una artesana versatil, capaz de conjugar el cubismo con el movimiento Naif y después pintar cazadores vaqueras.

El pueblo se anima y reparte suerte

Hay que decirlo. Aquellos que tan acostumbrados estaban a elevar su tono de voz desde las gradas llevaron de su propia medicina en el pleno de Cangas celebrado el viernes. Una vecina repartió sin rubor al gobierno. Primero pidió a la alcaldesa Victoria Portas que la mirara a la cara a los vecinos y después ironizó con la risa que ponía la regidora. Atizó a Mariano Abalo de tal forma que él mismo pidió un poco de respeto. Y, en éstas, tuvo la ayuda de su concejal Adrián Pena. A Victoria Portas le afearon esos viajes por las parroquias a donde va semanalmente a recibir a los vecinos. “No solo es anotar. Hay que hacer cosas”. Por cierto, que los vecinos de Espíritu Santo anuncian que van a sacar el santo en procesión el próximo fin de semana. Y a ver qué pasa...

Nuevos pobladores en O Facho

Que me cuentan que el castro de O Facho tiene nuevos pobladores. Las cabras están ganando terreno en este yacimiento que está abandonado no se sabe ya ni por quién. Este acontecimiento lo seguiremos mañana, que parece que hay testimonios de este proceso migratorio. Claro que las cabras no rinden culto a ningún Dios. Eso a ellas no les importa nada.