Polo correo do vento.

El grupo aprovechó su representación de la obra “De Valdeorras a México. Terra A Nosa” (una pequeña biografía de Florentino Delgado) en la Casa de Cultura, para ver el fascimil del Códice Calistino que se encuentra en la biblioteca del inmueble.

El calor hace una justicia más lenta

Ahora ya sabemos porque la justicia es lenta en Cangas. Se pasa mucho calor en los juzgados y eso afecta al rendimiento de los trabajadores. Lo cierto es que no se acertó con los materiales y que es inconcebible que no se repare algo que lleva dos años estropeado.

Los patinetes eléctricos para los concejales

En Cangas no hay concejales que circulen en patinete y mucho menos que pertenezcan al gobierno local. Sin embargo, sí cuentan con un más que interesante parque móvil. Los patinetes eléctricos los utilizan trabajadores de emergencias. Y a fe que llegan pronto a los sitios de alerta, aunque no estén de servicio. ¿Y si con los fondos esos de Nueva Generación _que no hay quien pille_ se compran una flota de patinetes eléctricos para los concejales.? Aquí hay ahorro y nueva tecnología. Justo lo que pide Europa.

A esperar a que baje la paloma

Lo del Espíritu Santo va para misterio, , como su propio nombre indica. Los vecinos están a ver si baja de una vez la paloma y se enteran de algo, que no hay manera.