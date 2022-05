Pleno de playas con calidad excelente en O Morrazo, 43 de 43

La comarca de O Morrazo puede presumir de calidad de agua en sus playas y los gobiernos locales también pueden mostrarse satisfechos de su gestión en este sentido, según la clasificación sanitaria que la Consellería de Sanidade acaba de remitir a los Concellos, en donde los 43 arenales sometidos al programa de control sanitario del agua figuran con la máxima calidad de excelente. La legislación permite clasificar la calidad del agua en excelente, buena, suficiente e insuficiente, dependiendo de los parámetros microbiológicos de Escherichia Coli y de Enterococo Intestinal, que son los factores contaminantes que restan calidad al agua, incluso a prohibir el baño.

Los Concellos están obligados a informar y difundir al público la clasificación sanitaria de los arenales, en zonas de fácil acceso en las inmediaciones de las playas, y para facilitar esta tarea es por lo que la jefatura provincial de la Consellería de Sanidad les remite la clasificación final de la temporada de 2021 en sus respectivas zonas de baño.

El municipio que más playas controla sanitariamente es Bueu, con 16, que son las de Agrelo, Area de Bon, Area dos Cans, Dorna, Melide y Canexol, estas cuatro últimas en la isla de Ons; Banda do Río -que este año ha logrado por primera vez el distintivo de calidad de la bandera azul- Beluso, Lagos, Lapamán, Loureiro, Mourisca, Pescadoira, Petís, Portomaior y Tuia.

Sanidade realiza controles en 15 arenales de Cangas, algo menos de la mitad del total que hay en el municipio, que son los de Areabrava, Areacova, Areamilla, Arneles, Barra, Castiñeiras, Francón, Liméns, Melide, Menduiña, Nerga, Pinténs, Rodeira, Salgueirón y Vilariño. Moaña es el que menos tiene, aunque son 12: A Borna, A Ribeira, A Xunqueira, Fontexelo, Canaval,Mosqueira, Niño do Corvo, O Cocho, O Con, O Porto, Sobreira y Tirán-Videira.

Y Rodeira se quedó sin bandera azul este verano

La clasificación excelente de las playas vuelve a reabrir la herida en Cangas por la pérdida de la bandera azul que la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) denegó para Rodeira, por la actuación en el sistema dunar. Esperaba, sin embargo, que el sistema dunar se restableciera para ondear de nuevo la bandera en esta playa, si se cumplen también el resto de los criterios. En cuanto al agua, el criterio está cumplido y en cuanto a la regeneració de la duna también, por lo que no se comprende tanto castigo para una playa que ha tenido bandera azul desde 2012. Los Concellos tienen que seguir el esfuerzo para que la calidad del agua siga excelente. Por el momento las últimas muestras realizadas el 10 de mayo en Bueu dan niveles muy por debajo del máximo permitido de E.Coli y Enteroco. Los más altos son de 75 de E. Coli NMP/100 Ml en Banda do Río y Agrelo y 20 de Enteroco en Banda do Río. En Cangas el máximo es de 10 en Areamilla. En Moaña la que peor está es la de Ribeira con 110 y 53, A Xunqueira con 20 y 9 y Mosqueira y Niño do Corvo con 53 de E. Coli.