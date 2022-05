La agrupación Peis d´Hos, de Cangas, participó en el X Concurso de canto e percusión tradicional Traspés, que se celebró el pasado domingo en el Auditorio Municipal del Concello de Vigo, en el que consiguió el tercer premio en la categoría C, para “Lina e Lola”. Ellas son Mónica, Saínza, Violeta, Claudia, Alba, Melisa, Tania y Paula, a las que se felicita como también a su profesora Nébeda Piñeiro.

De igual forma, la agrupación felicita al grupo infantil “As Mosas do Hío”, que tuvieron una muy buena participación. Las “Mosas do Hío” alcanzaron el primer premio en la categoría C, en el concurso de música tradicional organizado por la Asociación Cultural Soalleira de Dorrón, en Sanxenxo, la semana pasada. Ellas son Cintia, Enma, Lucía A., Lucía R., Mónica, Natalia, Nerea, Saínza C, Saínza P. y Sofía.

A mayores, Lina e Lola también alcanzó el segundo premio en la categoría D, en el concurso de música tradicional organizado por la Asociación Xuvenil de Arteixo, a finales del pasado mes de abril y el segundo premio en la categoría D en el concurso de música tradicional de Sanxenxo.