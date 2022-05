¿Qué hacer en O Morrazo?

“Polo correo do vento” en Cangas

El colectivo “Polo correo do vento” de cuentacuentos y narración oral ofrece “De Valdeorras a México. Terra a nosa”, en la que acercará al público infantil, alternando narración de la biografía y realizando una ilustración, la figura del homenajeado en las Letras Galegas, Florencio Delgado.

Hoy, a las 18:00 horas en la Casa da Cultura

Proyección de “Eles transportan a morte” en Bueu

El Centro Social do Mar acoge una nueva función del Cineclub con el que se cierra el Ciclo de Cinema Galego. Los cinéfilos podrán ver “Eles transportan a morte”, otra película de cinco estrella que acaba de estrenarse en las salas. Lapelíucla nos sitúa en 1942. Entre la tripulación de Cristóbal Colón viajan tres hombres que ya deberían haber muerto. Han conseguido evitar sus condenas participando en el incierto viaje, pero al llegar a las Islas Canarias, huyen cargados con una de las velas de la embarcación. Mientras, en el Viejo Mundo, una mujer trata de salvar a su hermana moribunda, con la esperanza de que una curandera pueda ayudarla. Ambos viajes tratan de burlar a la muerte. Ambos viajes están a merced del tiempo y de la Historia. La película está dirigida y tiene guión de helena Girón y Samuel M. Delgado.

Hoy, a las 21:00 horas, Centro Social do Mar.

Conmemoración del Día de la Esclerosis Múltiple en Cangas

La Asocaición de Esclerose Múltiple do Morrazo (EMMO) conmemora este sábado en Cangas el Día Internacional de esta dolencia, establecido en el calendario el 30 de mayo. Los actos se van a celebrar en la Praza das Pontes y consistirán en una charla con intervenciones como la de Marisol Boubeta, vocal de EMMO y farmacéutica que mostrará la visión de la familia, como hija de una persona con la dolencia. También intervendrán Marta Giráldez, estudiante de Medicina que realizó su trabajo de fin de carrera con un estudio de la EM en la comarca y las neurólogas Elena Álvarez (Chuvi) y Ana Regal (Chop). Al frente de los actos está la presidenta de EMMO y psicóloga, María Sanluís,acompañada por la alcaldesa Victoria Portas. Los Concellos se suman a la conmemoración iluminando de color naranja fachadas de edificios públicos

Sábado 28, a las 18:30 horas, en la Praza das Pontes.

“Fariña” en el Auditorio de Cangas

La segudna gira por Galicia de la obra tetaral “Fariña” rematará este sábado en Cangas . Sobre el escenario estarán Xosé A. Touriñán, Sergio Zearreta, César Goldi, Marta Lado y Graciela Carlos. La obra está dirigida por Tito Asorey. Llega a Cangas tras acumular más de 200 funciones y superar los 65.000 espectadores.

Sábado 28, Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela, a las 21:00 horas.

Rechouchíos en Domaio con Musicarte

Prosigue la programación infantil de Rechouchíos con el cuentacuentos de Musicarte “O titiribaile. A sala de Catapumchimpun”.. Recomendado a partir e 5 años

Hoy, en la Axencia de Lectura de Domaio, a las 18:00 horas

Homenaje a Domingo Villar en el barco de Nabia.

La naviera Piratas de Nabia rinde homenaje al escritor Domingo Villar,, fallecido el pasado 18 de mayo en Vigo, con una lectura colectiva, abierta a quienes lo deseen, de fragmentos de sus obras en el último barco de la línea Moaña, como su novela policíaca “O último barco”, en la que Moaña es una protagonista más. El barco sale de Vigo a las 21:30 y regresa de Moaña a las 22:00. “Ás once en punto, o Pirata de Ons soltou amarras en Moaña e avanzou au ralentí entre as bateas. Leo Caldas ía na cuberta superior, detrás da ponte de mando, mentres que o resto da pasaxe facía o traxecto na cabina, a resgardo do frío”, así comienza un capítulo.

Sábado, puerto de Vigo, a las 21:30.

Teatro de las Mulleres de Moaña.

la Asociación de Mulleres de Moaña ofrece dos funciones de la obra “A casa das bruxas”, bajo la dirección de Antía Costas

Hoy y mañana, a las 22:00 horas, Centro Cultural de Quintela.

Presentación de “Nenas medrando”.

Silvia García (Cangas, 1973) presenta su libro “Nenas medrando”, que surge de una colección de fotos de niñas de diferentes épocas que la autora fue recopilando”

Sábado, en la librería Wells, en Cangas, a las 12:00 horas.