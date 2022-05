El CEIP Quintela se rinde a las Letras Galegas.

Espectáculos musicales, piezas teatrales y coreografías salpicaron el Festival das Letras Galegas que celebró esta semana el CEIP Quintela en la Sala Celso Parada. La gala estuvo presentada por los alumnos Mara Lemos, Sofía Rodríguez y Mario Ríos.

Aldán Santamarina se suma a la moda de los patinetes eléctricos

No se puede decir que el concejal de Facenda de Moaña, Aldán Santamarina, no esté comprometido con la huella ecológica y el ahorro energético. Y es que se apuntó a la moda de los patinetes eléctricos y, con el pertinente casco, recorre la villa sin temor a retrasarse por no encontrar sitio para aparcar, como le pasa a la mayoría de los mortales. Como es matemático, es posible que tome las curvas a 90 grados exactos. Eso ya no lo sabemos. Aguardando estamos a que llegue el día en que todos los concejales de la comarca se muevan en patinete. Aunque el clima siempre juega en contra de estos hábitos en Galicia.

Sigue el "ruxe, ruxe" de O Gatañal

Hay ruxe ruxe con la pista de O Gatañal. Está creciendo como una bola de nieve mientras se esperan por los informes de unos para contrarrestar otros y con los que aquellos quieren castigar a los que se fueron. En medio, los técincos. Y a esto se le suma la falta de secretario municpal, que parece que iba a venir, pues ya no viene, que tendrá que ser otro, que los plazos volvieron a hacer estragos. Pero se avecinan buenas noticias., a pesar de todo. El gobierno local las tiene.