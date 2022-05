Cangas necesita entre 23 y 25 socorristas para comenzar el servicio en playas el día 15 de junio

La asamblea para buscar socorristas para las playas de Cangas fue un éxito de convocatoria. Claro que no hubo soluciones, ni rápidas ni mágicas. Eso sí, se pudo averiguar las intenciones de contratación del Concello. El concejal de Facenda Mariano Abalo habla que las cifras en las que se mueve el gobierno son las contratación de entre 23 y 25 socorristas y comenzar la campaña el próximo día 15 de junio. El edil que controla las arcas municipales parece que está dispuesto a hacer un esfuerzo para atender las demandas de los profesionales titulados, que de los asistentes a esta peculiar asamblea solo había un 40%, según los datos ofrecidos por la Asociación de Socorristas de O Morrazo. Precisamente, los miembros de este colectivo manifestaron que uno de los problemas que tiene Cangas para contratar socorristas es que se paga poco a los profesionales. Hablan de que concellos como Redondela o Poio están pagando a los socorristas cantidades que rondan los 1.900 euros al mes, durante la temporada estival. Cangas para nada pagaba estas cantidades, pero por lo que se vio en la asamblea puede llegar a los 1.500 euros para garantizar el servicio que estaba en manos de una empresa privada, Roslev Servisub, contratada por dos años y que decidió de rescindirlo porque consideraba que no le era rentable mantenerlo, y menos con la Reforma Laboral, que limita los contratos temporales.

La Asociación de Socorristas de O Morrazo discrepa en lo que se refiere a número de socorristas, considera que para atender entre cuatro y siete playas se necesita una plantilla de entre 25 y 30 socorristas. Pero no solo eso. Considera clave un servicio de embarcaciones que permita atender todas las playas de O Morrazo si hay una urgencia. Cangas tiene 5 Banderas Azules, donde es obligatorio el servicio de salvamento. Desde este colectivo se asegura, también, que fue un error, en su momento, que el Concello de Cangas no apostara por la formación, lo que supondría contar con más personal y abaratar el servicio. Hay que recordar que la Asociación de Socorristas de O Morrazo se ocupó un año del salvamento de las playas de Cangas.

Pero no solo hay que abordar la falta de socorristas y el alto precio por sus servicios, también hay que encajar la contratación dentro del marco legal actual que deja la Reforma Laboral. Que es algo que tienen que estudiar los asesores jurídicos del Concello de Cangas. En esta cuestión, el concejal de Facenda y primer teniente de alcalde de Cangas, Mariano Abalo, se manifestó muy crítico con la Reforma Laboral. Dijo que era peor que la de Montoro y que favorecía a las empresas privadas, frente al servicio público. Y es que ahora mismo los Concellos tienen difícil encajar los contratos temporales como el de los socorristas. También mostró su absoluta disconformidad con el comportamiento de la empresa que rescindió de forma unilateral el contrato con el Concello de Cangas para prestar las labores de salvamento. Afirma que los asesores jurídicos del Concello trabajan para que esta actuación no quede impune y se obligue a una indemnización a la empresa, que curiosamente es la misma que se ocupa del balizamiento de las playas de Cangas, trabajos que ya empezó. La mencionada empresa también consideraba que el Concello de Cangas no había cumplido con su compromiso el año pasado de abonarle del personal que tuvo que contratar a mayores con el que cubrió los turnos de vacaciones y días libres. El servicio se prestaba inicialmente con 23 socorristas y para 7 playas.

Un servicio deficitario con la nueva ley

El Concello de Cangas opta por la contratación directa de socorristas después de que Roslev Servisub les dejara “colgado”. La empresa asegura que la rescisión figura en el pliego de condiciones porque se adopta por motivos económicos y por las condiciones laborales a las que obliga la Reforma Laboral. En su momento alegó que ya no se podían realizar contratos por obra y que para que una empresa de estas características fuese rentable tenía que trabajar todo el año., aprovechando el invierno para tareas de socorrismo en la piscina municipal y, también, realizando cursos de formación y prevención. Pero, además, la empresa, cuando se hizo pública la rescisión del contrato, aseguró que no le importaba que el Concello se quedara con la fianza, porque había echado cuenta y los números no cuadraban. Con la externalización del servicio se pretendía evitar las fugas de socorristas que a principios de temporada había todos los años, que ponían el peligro incluso las Banderas Azules.