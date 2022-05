Cangas y Bueu repiten el galardón de sendero azul para sus rutas de Donón y Cabo Udra

Galicia ha repetido como la comunidad española con más senderos azules, con un total de 29, entre los que figuran los dos que han logrado revalidar los Concellos de Cangas y de Bueu, en O Morrazo, para sus roteiros circulares de Donón y de Cabo Udra, respectivamente, como ayer confirmó la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) en la presentación y entrega de estas enseñas en el Real Jardín Botánico de Madrid. El acto de la Adeac, que también reparte las banderas azules a las playas –este año se han desvinculado los senderos de las playas por lo que podían presentarse todos los municipios que quisieran– contó con la presencia de la directora xeral de Patrimonio Natural de la Xunta, Belén María do Campo; y de regidores y ediles de gobierno de los Concellos de Laracha, Ribeira, Cervo y Sanxenxo, con la ausencia de los representantes de O Morrazo. La concejala de Turismo de Cangas, Aurora Prieto, alega la ausencia porque suponía desplazarse a Madrid.

La Adeac hará llegar ahora a los Concellos que no pudieron estar presentes ayer en Madrid, la bandera del sendero azul, que deberá lucir en un mástil en la ruta, con la señalética que los identifica como ejemplos de patrimonio natural y cultural. La provincia de Pontevedra cuenta este año con 19 y es la que más tiene de todas las de España, distribuidos en 9 concellos (A Guarda, A Illa de Arousa, Bueu, Cangas, Marín, Poio, Ponte Caldelas, Sanxenxo y Vigo).

Sanxenxo es el municipio español con más rutas –siete en total–, de las cuales una es nueva y las otras 6 ya tenían el galardón aunque agrupadas como una red de senderos. Poio se incorpora este año con un sendero litoral.

Sin fecha para la entrega de las banderas a las playas

La Adeac todavía no tiene fecha para la entrega en Galicia de las banderas azules concedidas por esta asociación a las playas gallegas. El cambio de presidente en la Xunta ha conllevado un cierto retraso en esta fecha, por lo que hasta mediados de mes no se hará la entrega, según las estimaciones que se manejan. Tampoco ha trascendido la ubicación elegida para este acto.En O Morrazo se consiguieron este año 11 banderas, cinco por igual en los concellos de Cangas y de Bueu, que gana por primera vez el galardón para su arenal de Banda do Río. Cangas, sin embargo, perdió la bandera en la playa de Rodeira, que la izaba de forma consecutiva desde el año 2012. La Adeac la denegó por la actuación en el espacio dunar, aunque la decisión no sentó bien en el gobierno local que realizó trabajos para la regeneración de la duna. El pasado febrero, la Adeac solicitó información al Concello sobre la situación de la duna y se remitió un informe del técnico local de Medio Ambiente, a la espera también del informe del Servicio Provincial de Costas, que no remitió y que la alcaldesa, Victoria Portas, ha vuelto a solicitar para presentarlo en la Asociación. Es consciente de que la denegación de la bandera es “irrevocable”, pero para dejar constancia de que se cumplieron los trabajos indicados por Costas.