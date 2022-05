Carlota Zabaleta, la concejala del PP moañés que asumió su acta a comienzos de año, se casó este lunes con su novia desde hace más de una década. La boda la ofició su compañera de partido, Araceli Otero. Ahora concejalas, ambas se conocieron cuando Otero fichó a Zabaleta para jugar como portera en O Fisgón.

En la temporada 2016/2017 Carlota Zabaleta, que había sido portera de fútbol 11 y fútbol sala con una dilatada trayectoria deportiva, fichaba por el equipo de fútbol sala O Fisgón, gracias al empeño de la presidenta de la entidad, Araceli Otero. Este lunes la propia Otero casaba a Zabaleta con A.M, vecina de Moaña y su novia desde hace más de una década. Ahora tanto Otero como Zabaleta son concejalas del PP de Moaña y fraguaron una amistad que comenzó por el deporte y siguió con la política, hasta llegar a derribar algunos de los tópicos asociados a la derecha cuando se habla de diversidad sexual. La primera sigue como presidente del ahora llamado Marín Futsal.

La boda se celebró en el Pazo A Toxeiriña de Moraña “este lunes, porque los fines de semana están cubiertos durante varios años”, desvela Otero. La concejala ofició su primera boda desde que llegó a la corporación en las elecciones de 2019 y se muestra “muy emocionada por casar a mi amiga. No pude contener las lágrimas en la ceremonia”. Entre los asistentes el mundo del deporte estuvo muy presente. El fotógrafo fue, por ejemplo, el vigués Kiko de Castro, entrenador de porteras que preparaba a Zabaleta en O Fisgón.

Carlota Zabaleta pasó tres temporadas en O Fisgón y antes había jugado al fútbol 11 para equipos como El Olivo de Vigo y Llanos Olivenza de Badajoz. Compaginó el deporte con sus estudios de Ingeniería Mecánica e incluso llegó a jugar con la selección española Sub 17. Ahora, con 27 años, trabaja y sigue preparándose académicamente. Desde enero es concejala del PP moañés al sustituir al histórico portavoz del partido, José Fervenza. Su ahora mujer, de 36 años, también tiene un pasado como futbolista en clubes gallegos.

Araceli Otero explica que “conocí a Carlota porque nos falló una portera en 2016. Me hablaron de su trayectoria y vivía en Bueu. Me planté en su casa preguntando a los vecinos y al principio me costó convencerla”. Cuenta, con humor, cómo también “la convencí para entrar en la lista del PP, para aprovechar su valía. Por eso siempre dice que la meto en líos”. Fue la propia Otero “la que hablé con ella para comunicarle que iba a entrar como concejala tras la dimisión de Fervenza”. Asegura estar muy contenta con la configuración del nuevo grupo municipal del PP, “porque las ediles que estamos y Vicente Verdeal formamos un gran equipo, con buen ambiente y con muchas ganas de trabajar”.

Esta confianza entre concejalas del principal partido de la oposición será vital en el año que queda para las elecciones municipales, ante la necesidad de renovación de cara a los comicios.