Bueu implantará la zona peatonal de Banda do Río el 1 de junio y no cobrará tasas por terrazas

La hostelería y el Concello de Bueu se reunieron ayer para abordar la inminente campaña estival, el momento más importante del año para la mayoría del sector debido a la afluencia de visitantes y turistas. Un encuentro en el que participaron negocios de todo el municipio y en el que hubo un inciso sobre la situación del barrio de Banda do Río. El gobierno local avanzó que su intención es implementar la zona peatonal la próxima semana, a partir del miércoles 1 de junio. Siempre y cuando la medida sea autorizada por Portos de Galicia. A mayores también se confirmó que este año tampoco se pasarán al cobro las tasas por ocupación de vía pública, una medida con la que se quiere seguir apoyando al sector hostelero después del impacto del coronavirus.

En la reunión de ayer estuvieron presentes el alcalde, Félix Juncal; y los responsables de las concejalías de Promoción Económica, Silvia Carballo, y Medio Ambiente, Xosé Leal. Desde el ejecutivo local mostraron su deseo de que el sector pueda disfrutar de una “buena temporada” que sirva para convertir al municipio en un “referente turístico”. Pero al mismo tiempo, se apela a la responsabilidad del sector para “conjugar sus necesidades con los derechos del conjunto de la ciudadanía”, en referencia a los horarios de cierre y ruidos para garantizar el descanso de los vecinos.

Uno de los apartados destacados en el encuentro de ayer fue la situación del barrio de Banda do Río. Los responsables de algunos establecimientos llevaban tiempo preguntando a miembros del ejecutivo local por el dispositivo de la zona peatonal. Desde el Concello se recordó que a principios de mes se solicitó a Portos de Galicia la autorización para poder cerrar al tráfico el tramo de la Avenida Montero Ríos comprendido entre la calle Rosalía de Castro y la pista deportiva. El permiso del ente público es imprescindible ya que es quien tiene competencias en la zona y el verano pasado amenazó con levantar el dispositivo peatonal porque no tenía su visto bueno.

La intención es que el cierre sea efectivo a partir del 1 de junio, aunque desde el gobierno también se señala que cuando la meteorología no permita la colocación de las terrazas no se procederá a cortar la circulación. Félix Juncal y Silvia Carballo se refirieron a la reciente concesión de la bandera azul para la playa de Banda do Río, lo que ha supuesto todo un hito. “Tenemos que estar a la altura de esa distinción, que estamos seguros que tendrá incidencia directa en el sector económico del municipio”, afirman.

Otro aspecto importante para la economía de los establecimientos es la decisión de continuar sin cobrar las tasas a las terrazas por ocupación de la vía pública. Esta medida se adoptó en plena pandemia para apoyar al sector hostelero, que fue uno de los más afectados por los cierres y restricciones.

La supresión de las tasas seguirá vigente mientras se tramita la aprobación de la nueva ordenanza, que debería aprobarse a lo largo de este año. Desde Urbanismo avanzan que sobre la mesa ya hay una propuesta lista para poder someter a consulta pública, que es un paso previo a la aprobación inicial por parte del pleno.