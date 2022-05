A Deputación de Pontevedra e a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG) abren esta fin de semana a quinta edición dos seus Roteiros Literarios, que comezarán cun percorrido polo Vigo teatral a través do tempo. En total serán cinco rutas e a última delas será o 3 de xullo en Bueu da man da poeta Míriam Ferradáns. Será un percorrido vencellado ao mar baixo o título de “Darse en auga. Os versos do azul”.

Este roteiro terá o seu punto de inicio na Biblioteca Torrente Ballester e a continuación percorrerá espazos relacionados co mar e vencellados a referencias literarias de autores da vila ou que deixaron a súa pegada en Bueu, como o caso do propio Gonzalo Torrente Ballester.

Os Roteiros Literarios retornan despois de dous anos de ausencia por mor da pandemia e cada percorrido terá un cupo de 25 prazas. As persoas interesadas poden inscribirse no formulario dispoñible na web depo.gal. As saídas serán ás 11.30 horas e as rutas terán unha duración de unha hora e media.

O programa complétase na Estrada con Xoán Carlos Garrido Couceiro e a ruta “Manuel García Barros, o escenario da súa pluma insubmisa” (5 de junio); Elena Gallego estará en Pontevedra o 19 de xuño con “CITA na Pontevedra de tinta e pedra”, e Héitor Picallo guiará “O Baño, unha vila de augas e letras” o 26 de xuño en Cuntis.