Médico en el centro de salud de Cangas, Jorge Cameselle es, sobre todo, un amante de la investigación médica, en concreto, del cáncer de mama, en donde no cree que haya que cerrar puertas, como lo ha demostrado a través de su vinculación con la Asociación de diagnosticadas de cáncer de mama de Cangas (Adicam) con la que colabora y llevó a cabo un estudio de los efectos positivos de la planta del kalanchoe. Todas sus experiencias las ha volcado en el libro “El Mono Poeta. Metamorfosis de un médico e investigador del cáncer de mama”, cuya presentación llenó el salón de plenos de Cangas.

–¿Qué es el Mono Poeta y por qué este titular?

–El libro “El Mono Poeta. Metamorfosis de un médico e investigador del cáncer de mama” pretende ser una llamada de atención frente al pensamiento único. Toda mi vida he procurado ser una persona humilde y comportarme como tal. Sin embargo, en la sociedad actual, si vives con humildad muchos interpretan que eres débil, que eres un fracasado. Por eso, decidí escribir este libro, para denunciar bien alto: que existe muy poco interés por promocionar las investigaciones médicas o por prevenir determinadas enfermedades. Cuando era joven, al terminar la carrera de Medicina, soñaba con poder vivir y trabajar como médico y dedicar una parte de mi vida y de mi tiempo a la investigación del cáncer de mama. Al ver que no lograba ningún tipo de ayuda ni apoyo por parte de la administración, en vez de tirar la toalla, me hice autodidacta. Comencé a ir por libre, y así fue como me transformé en un Mono Poeta.

–¿Cuándo comenzó su relación con Adicam y qué tipo de asistencia le ofrece?

–Adicam es el sueño visionario de una mujer única: Fina Acuña. Surgió en 2001 de la mano de Fina y de un grupo de enfermas de cáncer de mama de la Comarca del Morrazo. Yo había comenzado a investigar el cáncer de mama al terminar mi carrera de Medicina. En 1988 concluí mi Tesis Doctoral sobre Cáncer de Mama. Desde entonces, nunca dejé de investigar esta enfermedad. Aunque había colaborado ocasionalmente con Adicam casi desde su creación; fue a partir del año 2011 cuando me impliqué de lleno con la asociación. El hecho de trabajar en el PAC de Cangas facilitó que esta relación fuera tan estrecha e intensa como lo es. Soy el director del Grupo de Investigación en Oncología Clínica de Adicam promuevo con otras Monitoras los Talleres de Risoterapia, llevo a cabo un cribado gratuito de Cáncer de Mama mediante Exploración Clínica a las mujeres mayores que no se incluyen en los cribados mamográficos que promueve la Xunta de Galicia. También llevamos años promocionando la Educación Sanitaria mediante charlas mensuales en las que intervienen muchísimos profesionales sanitarios. Y muchas otras actividades dentro de Adicam. Es un privilegio para mí poder hacerlo.

–¿Siguen adelante con el estudio del Kalanchoe? ¿Qué resultados han obtenido?

–Uno de los capítulos del libro recoge toda la experiencia de la investigación del Kalanchoe. Soy de los que cree que sólo se hace camino al andar. Y frente a los incrédulos, la investigación sobre el Kalanchoe concluyó con la Tesis Doctoral del Dr. Pascual García Pérez a la que le otorgaron un Sobresaliente Cum Laude fue también Premio Extraordinario en la Universidad de Vigo. De todo el tiempo invertido en esa investigación nos quedó clara una cosa: Hemos abierto un nuevo camino para la investigación sobre la quimioprevención del cáncer de mama. Y esta afirmación, lo compensa todo.

–Usted es médico de familia en Cangas ¿Cómo está la profesión en los centros de salud?

–Trabajo como médico “interino” en el PAC de Cangas desde 2011. Antes he tenido decenas de contratos como médico de familia en multitud de centros de salud. Llevo más de 30 años trabajando como médico y nunca, insisto nunca, ha estado la aanidad pública en Galicia tan mal como ahora. Y que no engañen a la población. Este deterioro no es casual, no es cosa del Covid19; desde la Xunta de Galicia y desde el Sergas lo han planeado a conciencia. Lo triste es que ahora se les ha ido de las manos. Si se lee el libro del Mono Poeta podrán entenderlo todo. Animo a que lo compren. No pretendo hacerme rico con la venta del libro, ya que todos los beneficios de la venta estarán destinados a Adicam y a promover investigaciones sobre cáncer de mama y sobre enfermedades raras.

–Parece increíble que no haya médicos y siga habiendo plazas vacantes ¿Qué ha pasado en la sanidad pública para llegar a esto?

–Me deprime hablar sobre este tema. Te lo resumo con esta frase: A nuestros responsables políticos gallegos les importa muy poco la salud de la población gallega, están a “otras cosas”. Saben que mientras tengamos tantos “gallegos palmeros” dispuestos a aplaudir al Rey Emérito, como acaba de suceder en Sanxenxo, pueden campar a sus anchas. O sea: actuar y moverse sin control de nadie.