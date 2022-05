Abalo convoca una asamblea para contratar socorristas tras la rescisión de la empresa

Un caso insólito. El primer teniente de alcalde de Concello de Cangas, Mariano Abalo, convoca para hoy, a las 20.00 horas, una asamblea para contratar personal para el servicio de socorrismo para este verano. Llama a todos los interesados en estos puestos de trabajo a que acudan a la asamblea, tengan o no titulación de socorristas. En la asamblea se van a abordar tres cuestiones: reciclaje de la capacitación profesional, alternativas a la formación e ideas y propuestas para mejorar el servicio. Según Mariano Abalo, es una apuesta de presente y también de futuro para cubrir con garantías las plazas de socorristas de verano. Asegura que de esta forma se sentarán las bases para la estabilidad del servicio. Es la solución de Mariano Abalo a la rescisión unilateral del contrato por parte de la empresa que tenía adjudicado el servicio de socorrismo, que alegó razones económicas para dejarlo.

Abalo no está dispuesto a que la empresa se marche así y está estudiando con los asesores jurídicos la manera de solicitar una indemnización a la firma, que es la misma que se ocupa del balizamiento de playas, que ya comenzó. Ayer ya se podía ver como había quedado la de Rodeira.

La relación contractual, la siguiente fase

Mariano Abalo afirma que primero es contar con personal y después ya se estudiarán las formas de contratación. Porque lo cierto es que no es fácil buscar la formula contractual válida, que no sea contraria a la Reforma Laboral, que se aleja de la fórmula de los contratos temporales. Pero el concejal de Facenda asegura que eso lo deja para una segunda fase, después de saber con qué personal cuenta. Aprovecha para descalificar la Reforma Laboral aprobada por el Gobierno y que lleva el marchamo de la ministra de Izquierda Unida, Yolanda Díaz. Considera que se aprobó una reforma que lo que hace es promover lo privado, frente a lo público. Y es que manifiesta que ahora mismo los Concellos tienen que recurrir a empresas para realizar trabajos municipales. Mariano entiende que hay que se debe incentivar que los servicios municipales sean realizados por trabajadores locales, no por empresas. Pero a pesar de las muchas limitaciones que impone la Reforma Laboral a la contratación temporal, el concejal de Facenda está convencido de encontrar fórmulas para sacar adelante la contratación de personal de salvamento por parte del Concello de Cangas, de ahí la convocatoria de la asamblea, que ya fue criticada desde la oposición municipal ayer.