El gobierno pide a la Diputación que transfiera el tramo Rodeira-Gruncheiras de la EP-1003

El gobierno local de Cangas llevará al pleno la propuesta para solicitar a la Diputación de Pontevedra la transferencia de la carretera EP-1003 Rodeira-Boubeta, entre el punto kilométrico 0+000 el 1+000, es decir el tramo del vila que va desde el inicio de la avenida Espíritu Santo con el cruce de las Gruncheiras. Con esta medida, el gobierno local pretende ahorrarse un dinero que utilizará después para realizar obras de saneamiento en todo el vial. Ahora mismo, los interminables trabajos en la renovación de la red de saneamiento y reposición de firme se llevan a cabo entre el tramo Rodeira-Cruce de A Capela, pero la intención es continuar, primero hasta el cruce de A Rúa y después hasta Gruncheiras.

Hay que tener en cuenta que en caso de que la Diputación de Pontevedra acepte la transferencia del vial, debe de entregarlo urbanizado, es decir, con la reposición de asfaltado hecha y también de aceras. Según la alcaldesa Victoria Portas (ACE) no entran los servicios, pero el Concello de Cangas se estaría ahorrando los costes de colocar firme y aceras. Según manifestó ayer la regidora local, ya hubo contactos con la Diputación y sus dirigentes parecen receptivos a entregar el vial.

En la propuesta, la Alcaldía menciona que de acuerdo con las reclamaciones vecinales y ante la necesidad de mejora de las infraestructuras, en la avenida Espíritu Santo, una vez acometida un primer tramo, se detectó la necesidad de actuar tanto en los tramos de Capela hasta el cruce de A Rúa y un tercer tramo, que iría desde el cruce de A Rúa hasta el Cruce de Gruncheiras, que es este último tramo el que se encuentra con mayor riesgo y peligrosidad. En el escrito que Victoria Portas elevará al pleno se señala que la carretera provincial EP-1003 Rodeira-Boubeta, de denominación local, avenida Espíritu Santo, “tiene su inicio en una configuración de tipo urbano, en base al artículo 3.2 de la Ley 8/2013, de 28 de junio, de Carreteras de Galicia. El tramo que discurre entre el P.K. 0+000 y 0+615, se encuentra urbanizo, atraviesa suelo clasificado como urbano en el planeamiento y cuenta con una travesía viaria de mayor capacidad a través de las carreteras autonómicas PO-554 y la PO-551”.

La Alcaldía repara en que por la pérdida de las características propias de una carretera, para poder ser considerada una calle más del municipio y de cara a evitar la afección sectorial de la Ley 8/2013, del 28 de junio, de Carreteras de Galicia, sobre las propiedades colindantes, es de interés municipal asumir la titularidad del tramo inicial de la carretera EP-1003 Rodeira-Boubeta, entre el PK 0+000 y el PK 0+615.

Ahora mismo, en el tramo en el que actúa el Concello de Cangas, que es el que corresponde al de Rodeira-Capela muestra una red de saneamiento completamente obsoleta que provoca socavones en el pavimento, lo que tiene gran parte de la culpa del retraso de estos trabajos, independientemente de la falta de reacción de la empresa y las autoridades locales y provinciales. En el segundo y tercer tramo la carretera se hunde y deja al descubierto el estado de una red de saneamiento que debió de ser cambiada cuando se realizó esta carretera. En varias ocasiones tuvo que intervenir el Grupo Municipal de Emergencias ante las llamadas de emergencias vecinales. Por suerte, ningún vehículo se hundió junto a la carretera, algo que puede pasar en cualquier momento, dado el estado del firme que ve alterado su condición debido a la situación en la que se encuentra la red de saneamiento que discurre por abajo.

Una cuestión de aritmética para Cangas

El tramo de carretera que discrurre entre el Punto Kilométrico 0+615 y 1+000 se encuentra uranzado, atraviesa suelo clasificado como urbano de Núcleo Rural, con alta densidad de población y con unas caracteristicas urbanísticas similares al tramo anterior, por lo que es también de interés municipal asumir la titularidad del tramo indicado, para poder afrontar lo que es la reposición de los servicios que precisa. Con esta alernativa, el gobierno local pretende ahorra dinero a las arcas municipales y destinar el mismo a realizar la obra que ahora se realiza en un primer tramo en los tres. Pero hay que aprobar el asunto en el pleno, y no será fácil. Asumir este tramo de la PO-1003 como local supone también hacerse cargo del mantenimiento de la carretera para siempre. Y, en alguna ocasión, varios partidos de la oposición se mostraron en el pleno contrarios a que el Concello asumiera ese tramo de la PO-315. De nuevo, la aritmética es la que manda. Hay que sumar once, y no es fácil en Cangas.