Diálogos con Acisclo Manzano en Coiro.

Las figuras del escultor ourensano Acisclo Manzano ya son parte de la Casa-Museo A Mangallona. En su fachada descubrió, en el Día de los Museos, este mural en barro que da fe de lo que es la casa-museo de Camilo Camaño, diálogo constante de gentes.

Eleuterio llegó, vio y marchó

Eleuterio Pena Lamas, que no hace nada llegó al Concello de Cangas después de disfrutar de su permiso de paternidad, ya no es secretario de este ayuntamiento. Estaba en la plaza en comisión de servicios y su tiempo finalizó, por lo que se tuvo que incorporar al Concello de procedencia, el de Vila de Cruces. Me advierten de que regresará pronto a Cangas, que es una cuestión de trámite administrativo. Pero, de momento, por los pasillos ya se le pidió que no dejara de pronunciarse acerca de la competencia para aprobar los proyectos del Plan Concellos, que enfrenta al gobierno con PP y PSOE. Los socialistas volvieron a solicitar ayer por escrito más documentación sobre el caso.

También en la comarca

Como presumía la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, no hace mucho en el Auditorio de Cangas, igual que su homólogo de Bueu, Félix Juncal, hay que pensar en comarca de O Morrazo. Lo digo porque la fiesta LGBT que se celebra todos los años en Moaña es algo que sí se puede extender a los otros municipios, otorgándole un mayor empaque, como si hubiese que organizar un desfile para unir los tres concellos. Ahí lo dejamos.