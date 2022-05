La falta de médicos en el turno de tarde en Moaña afecta ya a 5.000 personas

Cientos de vecinos de Moaña se concentraron ayer ante la Casa do Mar de la villa convocados por la Mesa da Sanidade, encabezada por el gobierno local y la plataforma de usuarios del Sergas. Fue el 24º domingo consecutivo de protestas, lo que completa medio año exigiendo el refuerzo del servicio de tarde y el regreso de las urgencias a la villa, al permanecer desde abril de 2020 centralizadas en Cangas. La protesta de ayer, además, se produjo después de que el viernes por la tarde Moaña estuviese sin ningún médico, al tener día libre la única facultativa que queda operativa de los cuatro cupos habituales. Esta situación endureció las quejas. La alcaldesa, Leticia Santos, alertó que la falta de personal de tarde en la práctica hace que ya sean más 5.000 los vecinos afectados directamente “que no tienen una atención médica estable ni el seguimiento debido de las patologías. Solo se nos atiende en caso de urgencias y la mayoría de las veces derivándonos a Cangas.

La regidora criticó que “la sanidad siga sin ser una prioridad en la agenda del gobierno de Galicia después de la entrada de Alfonso Rueda a la presidencia”. Promete “seguir el pulso hasta que nos devuelvan los servicios que nos quitaron”.

“Pasamos de tener cuatro médicos de tarde a dos, después a uno y el viernes no hubo ninguno. El servicio de urgencias ni está ni se le espera y el refuerzo de la ambulancia parece que no está en los planes de la Xunta”, lamentó la portavoz de la plataforma Concha Trigo, quien exigió una nueva reunión de la Mesa da Sanidade para endurecer unas protestas que el 5 de junio ya contemplan otra manifestación partiendo de la Casa do Concello y caminando hasta el centro de salud de Cangas para demostrar los desplazamientos que deben asumir miles de moañeses por la falta de personal en el municipio.

Ante el concurso extraordinario de nuevas plazas de médico de familia, la plataforma teme que la convocatoria no triunfe. “Sería un alivio, aunque aplazaría el problema dos años. Pero no sabemos cuándo ni cómo se resolverá este concurso”.

Finalmente, los concentrados alertaron del problema que se va a generar este verano “con el aumento de la población por el turismo mientras cada vez tenemos menos médicos”.

Pandemia

En cuanto a la evolución de la pandemia, la comarca cerró la semana con 239 casos diagnosticados, 33 menos desde antes del fin de semana. Destaca la caída de la incidencia en Bueu, que se sitúa con 68 casos activos. Cangas tiene a 100 vecinos contagiados en estos momentos y Moaña a 71.