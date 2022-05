Un domingo para honrar ás letras e aos templos da cultura

Nesta semana coinciden a celebración das Letras Galegas (17 de maio) e o Día Internacional dos Museos (18 de maio), unhas celebracións que se extenderon ata onte. O Concello de Bueu tradicionalmente escolle esta data para a gala de entrega dos Premios Johan Carballeira, un acto celebrado no Centro Social do Mar. Ao mesmo tempo, o Museo Massó organizaba unha visita guiada á salazón de Mourisca. Mentras en Coiro a Casa Museo A Mangallona, do artista Camilo Camaño Xestido, organizaba unha serie de actos especiais, que culminaron coa homenaxe a Acisclo Manzano.

Domingo de cultura o que viviu onte O Morrazo. Xuntáronse os últimos actos arredor das Letras Galegas co Día Internacional dos Museos no que A Mangallona tivo as portas abertas, visitas guiadas e moitas actividades.

Bueu adicou a xornada ás letras e ao idioma propio. Pola mañá celebrou a gala de entrega dos Premios Johan Carballeira, dotados con 1.500 euros, nun acto amenizado pola música da cantautora Sheila Patricia, que puxo notas a varios poemas de Florencio Delgado Gurriarán, o homenaxeado este ano pola Real Academia Galega.

Miguel Sande recibiu o galardón na categoría de poesía polo “Brinde e desespero”. O autor explicou que o poemario é un canto ao día a día, aos detalles cotiáns, e destacou que “este certame ten moito prestixio, como demostran a cantidade de traballos que se presentan ano tras ano e a nómina de gañadores destas 25 edicións”.

O Johan Carballeira na categoría de xornalismo foi para Antía Yáñez por “A saúde mental en Galicia, en bragas”. Un texto no que tratou de plasmar “unha crónica das cousas que vivira eu mesma ao longo dos anos e que complementei con profesionais e pacientes”.

Xa pola tarde, na aldea de Meiro, a Asociación Veciñal A Morada despediu a semana das letras cun recital poético, a música de Os Mulos e Palleta Mollada e a presentación do libro “Peroxo. Un rapaz de aldea”, de Luís Chapela.

Co gallo do Día Internacional dos Museos, a Casa A Mangallona vestiuse de longo con varias visitas guiadas por todo o conxunto e, pola tarde, cunha distinción e descuberta dunha obra do escultor Acisclo Manzano. O propio Luís Chapela recitou un poema escrito para a ocasión co título “Primaveira no carballal de Coiro”.

O Museo Massó de Bueu leva todo o mes organizando actividades para conmemorar o Día Internacional dos Museos e onte fíxose unha visita á antiga e restaurada salazón de Mourisca, na que participaron unhas 70 persoas. Primeiro foron recibidas no propio Museo Massó, onde recibiron unha explicación sobre a actividade da salga. Logo desprazáronse en autobús e coches particulares ata a salazón situada ao pé da praia de Mourisca.

Alí o guía explicou o proceso para a salgadura do peixe, que incluía o desembarco, a salmoura nos pilos durante un periodo de entre quince días e un mes, o posterior lavado con auga doce e finalmente o prensado coas prensas de macho. Os visitantes puideron comprobar as enormes dimensións dos pilos da salazón, nos que se estima que collían entre 80.000 e 100.000 sardiñas, e o perfecto estado dos machos.