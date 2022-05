Cangas recupera unas Festas do Cristo “a tope” con verbenas, conciertos y fuegos de luces sobre la ría

“Concello y cofradías anulan la procesión del Cristo y el espectáculo de fuegos artificiales”. Dos años después de aquel titular anunciado por el entonces alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, obligado por el serio riesgo de contagio de COVID en celebraciones multitudinarias, la concejala de Cultura, Aurora Prieto, muestra ya la otra cara de la moneda y asegura que el municipio recuperará a finales de este verano el Cristo de antaño, con una programación “a tope” en la que ya está confirmada la actuación de Luar na Lubre y hay negociaciones avanzadas con otros grupos y orquestas “de primer nivel”, aunque prefiere no adelantar nombres. Sí da por hecho la recuperación de la gran tirada de fuegos de lucería que iluminarán la ría de Vigo en la madrugada del día grande, así como un festival de canción marinera, el desfile de gigantes y cabezudos, la quema de damas y galanes y otros eventos lúdicos que irá concretando en las próximas semanas.

Prieto reconoce que la ciudadanía ha sufrido importantes restricciones en los dos últimos años por el coronavirus y que está “deseosa de celebraciones” que deben recuperarse con el alivio de las medidas sanitarias. Las Festas do Cristo son “un referente” en Cangas y desde el Concello “ya se trabaja” para atender esa demanda. La edila ha mantenido reuniones con técnicos de Cultura y Xuventude, entre otros departamentos municipales, y están elaborando una programación “a la altura”, que irá desgranando a medida que se confirme. Hay también conversaciones con algún grupo “de renombre” para ofrecer uno de los conciertos estrella del cartel – probablemente compartido con Luar na Lubre, que financia la Diputación, el martes del Cristo–, aunque pide no desvelar de quién se trata para “no interferir en las negociaciones”. Los deseos de recuperar una programación “de nivel” deben compatibilizarse con las posibilidades económicas. El Concello de Cangas trabaja con el presupuesto de 2020, prorrogado, que destina una partida de 70.000 euros para las Festas do Cristo, aunque a esa cuantía debe sumarse la recaudación por las atracciones de feria, chiringuitos y otros conceptos que podrían duplicar esa disponibilidad. Prieto estima en “ocho o diez días” la duración de los festejos, que abarcarían desde el último fin de semana de agosto hasta el primero de septiembre, aunque los días exactos se fijarán cuando el programa esté más avanzado. El gobierno local tampoco conoce si habrá procesión del Cristo, la multitudinaria celebración que suelen presidir autoridades civiles y religiosas y en la que participan personas de todas las edades, porque se trata de una “competencia de la Iglesia” sobre la que aún no han hablado. Da por hecho que sí la habrá, como ya sucedió con la Semana Santa, aunque la polémica surgida entre el cura párroco, Severo Lobato, y algunas cofradías religiosas no ha curado y mantiene en el aire cualquier posibilidad. Los actos religiosos en la excolegiata también dependen directamente del párroco y no implican a Concello porque no ocupan espacios públicos, aclara. En todo caso, Aurora Prieto reitera que han sido dos años “atípicos” que la ciudadanía quiere superar con el aval de las autoridades sanitarias, y que la vuelta a la realidad anterior a la pandemia, “sin mascarillas ni restricciones de aforo”, debe hacerse de forma progresiva también en la programación festiva, que en los últimos ejercicios tuvo que desviar recursos para atender las consecuencias de a crisis sanitaria y económica. La programación de las Festas do Cristo podría beneficiarse también de ayudas derivadas del Xacobeo 2022/23 y de otros programas, aunque desde el gobierno local insisten en que aún están “en el punto de partida” y se concretará en las próximas semanas. Darbo coge el relevo del 6 al 9 de septiembre Entre el Cristo de Cangas y la romería de Darbo no hay días de tregua. El recinto de Santa María cogerá el relevo el martes 6 de septiembre con la lectura del pregón, tirada de fuegos, proyección de fotos históricas y degustación de la gran queimada, previa a la verbena amenizada por el Trío Rever, de Vigo, y el Trío Azabache. El miércoles 7 habrá pasacalles y concierto de la banda de música Belas Artes y verbena amenizada por las orquestas Ritmo Joven y Televisión. El día grande es el 8 de septiembre, jueves, y Darbo lo celebrará con pasacalles y concierto de la Cultural de Salceda de Caselas, misa solemne cantada y procesión. Por la tarde se representará la danza y contradanza, y la verbena nocturna estará amenizada por las orquestas Solara y Florida Band. La programación remata el viernes 9 con el “tavario de Darbo”. Unión Musical de Ponteledesma animará las calles y ofrecerá un concierto tras la misa solemne y la procesión. Por la tarde habrá juegos populares, y en la gran verbena fin de fiesta actuarán las orquestas Pontevedra y Súper Fama.