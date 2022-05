Moaña cierra la semana sin médicos de tarde y todos los usuarios deben acudir a Cangas

La situación de la atención primaria en Moaña empeora por momentos. Ayer, a lo largo de todo el turno de tarde, la Casa do Mar no contó con ningún médico operativo por lo que el Personal de Servizos Xerais (PSX) se vio obligado a derivar al centro de salud de Cangas a todos los pacientes que se acercaban al ambulatorio. Los administrativos tuvieron incluso que recurrir a un cartel en las puertas exteriores con el texto “Hoxe de tarde non hai ningún médico”, con el consiguiente riesgo laboral que supone al sufrir de vez en cuando el enfado de los pacientes que acuden al centro moañés y se encuentran con que no pueden ser atendidos. De hecho, hace unos meses los administrativos de Moaña solicitaron incluso al Sergas que valorasen la contratación de un equipo de vigilancia de seguridad para intervenir en caso de que fuese necesario.

Desde hace ya más de dos semanas solo atendía una doctora por las tardes en Moaña, asumiendo los cuatro cupos habituales. Desde el otoño se fueron dos médicos de tarde en un concurso de traslados y el Sergas no pudo reponerlos ante la falta de efectivos interesados en el turno. Desde entonces unos 2.800 moañeses están sin médico de referencia, con el consiguiente contratiempo en el caso del seguimiento a enfermos crónicos, según denuncia el Concello y la Plataforma en Defensa da Sanidade que cada domingo convocan concentraciones en la villa. Hace un par de semanas uno de los dos únicos facultativos que quedaban en el turno de tarde tuvo que coger una baja laboral y ayer, la única doctora que estaba operativa, tenía día libre, lo que obligó al centro de salud a cerrar sus puertas a las consultas médicas. Se suma así una tarde más a todo el fin de semana. Y es que los sábados, domingos, festivos y todas las noches la Casa do Mar moañesa permanece cerrada desde abril de 2020, cuando el Sergas centralizó el servicio de urgencias en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas por motivos de seguridad ante la pandemia de COVID-19. Ayer, trabajadores de la Casa do Mar reconocían que tanto el personal administrativo como el de enfermería quedaba expuesto a cualquier enfado de los usuarios que se encontrasen de repente sin médico. La noticia hizo que la alcaldesa, Leticia Santos, reaccionase tachando de “insostenible” la situación de la atención primaria. “No resolvieron ninguno de los problemas que padecemos. Ni cubrieron las dos vacantes de tarde. Ahora ni siquiera están los dos médicos que quedaban. No devolvieron las urgencias ni reforzaron las ambulancias”, lamentó ayer la regidora en referencia al Sergas. Santos mantiene solicitada una reunión con el Conselleiro de Sanidade desde hace más de una semana “que todavía no recibió respuesta”. Señala que no tienen más remedio que continuar con unas movilizaciones que mañana cumplirán 24 domingos consecutivos. Convocatoria de plazas Desde noviembre el área sanitaria de Vigo exploró alternativas para cubrir las plazas de tarde como negociar la cesión de más espacios en la Casa do Mar y habilitar nuevas consultas para contratar a más médicos de mañana que acepten rotarse en horario de tarde. Sin embargo, en la reciente convocatoria extraordinaria anunciada por la Xunta para cubrir las plazas vacantes de facultativos/especialistas de Atención Primaria, se contemplan cuatro plazas para O Morrazo. Todas ellas se destinan al turno de tarde: Tres en el centro de salud de Moaña y una en el centro de salud de Cangas. La intención es que no queden vacantes como ocurrió en noviembre. En cuanto a las urgencias, responsables de Sanidade mantienen la necesidad de su centralización en Cangas y vincularon el regreso del servicio al futuro centro de salud en Sisalde.