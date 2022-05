La situación de la atención primaria en Moaña empeora por momentos. Hoy la Casa do Mar no cuenta con ningún médico operativo en el turno de tarde por lo que el personal de Servizos Xerais (PSX) se ve obligado a derivar al centro de salud de Cangas a todos los pacientes que se acercan al ambulatorio. Los administrativos tuvieron incluso que recurrir a un cartel en las puertas exteriores con el texto “Hoxe de tarde non hai ningún médico”, con el consiguinete riesgo laboral que supone al sufrir de vez en cuando el enfado de los pacientes que acuden al centro moañés y se encuentra con que no pueden ser atendidos. De hecho, hace unos meses los administrativos de Moaña solicitaron incluso al Sergas que valorasen la contratación de un equipo de vigilancia de seguridad para intervenir en caso de que fuese necesario. Dos plazas de tarde están vacantes desde el concurso de traslados del pasado otoño. Hace dos semanas quedó otra sin facultativo por una baja y la única doctora que asume el cupo de tarde tiene hoy el día libre, de ahí que la villa moañesa esté sin médicos en estos momentos.