La Asociación de Quintela apoya la apertura del crematorio y San Martiño convoca asamblea

El proyecto para la construcción del primer crematorio de O Morrazo, ubicado en el actual tanatorio de Moaña, en Abelendo, se va abriendo camino pendiente de que las asociaciones vecinales den luz verde y no pongan obstáculos. La primera asociación que ya trató el asunto en su asamblea fue la de Quintela. Su presidenta María José Acuña asegura que fue en una reunión a finales de abril ,a la que acudió la empresa del tanatorio, que promueve el crematorio, para explicar sus características. Acuña asegura que a priori, consideran que el proyecto no tiene por qué suponer un problema siempre y cuando cumpla las normativas medioambientales. En la reunión, aunque admite que no acudieron muchas personas, no se mostró resistencia.

