La junta de gobierno aprueba, sin cambios, la oferta de empleo público extraordinaria

No hubo sorpresas, ni cambios de última hora. La junta de gobierno local de Cangas aprobó la oferta de empleo público extraordinaria de estabilización de empleo temporal y excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración. Así lo manifestó ayer el primer teniente de alcalde de Cangas, Mariano Abalo, al término de la sesión de ayer. No debió de ser una asunto controvertido para los concejales del grupo de gobierno, porque los representantes sindicales no tenían noticia de discrepancias y, es más, no estaban pendientes de la votación. Cierto es que se había consensuado previamente todo y que sería muy raro que algo o alguien se desviara del camino, que aún es largo.

Los datos son los mismos que hicieron públicos esta semana. La estabilidad laboral afecta a 142 trabajadores y solo dos plazas irán a concurso oposición, el resto solo por concurso. Las excepciones son consecuencia de una sentencia judicial. Solo se sacan a concurso las plazas anteriores al año 2016 tal y como indica la Ley de Estabilización Laboral. Hay que tener en cuenta que lo que se saca a concurso son las plazas, no las personas que las ocupan. La propuesta cambia radicalmente el sistema de contratación del personal de limpieza. Antes iban entrando por listas, ahora se cubrirán por concurso y pasarán a ser fijas, no habrá las rotaciones pasadas que hacían pasar por estas plazas a numerosas personas, principalmente mujeres. Mientras, hay servicios que hay que mantener y es complicado debido a que la Reforma Laboral puso fin a este tipo de contratos temporales. Así que concellos como el de Cangas se ven obligados a contratar empresas durante un tiempo determinado, pero ellas se encuentran también con el mismo problema, que no están dispuestas a coger un servicio municipal por un periodo corto de tiempo, debido también al cambio de la contratación. De hecho, este fue la causa por la que la empresa que se ocupaba de los servicios de socorrismo rescindió de forma unilateral el contrato que le unía al Concello de Cangas. Lo que no trasciende, de momento, es el resultado de las negociaciones con la Policía para poner en marcha la ansiada patrulla nocturna. La oposición, principalmente el PP, considera que no está en marcha por falta de voluntad política.